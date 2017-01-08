Trabzonspor BaÅŸkanÄ± FIFA'daki dosyasÄ±nÄ± kaldÄ±rmak iÃ§in Medjani'yi kadroya dahil etti

FIFA dosyasÄ±nÄ± daha Ã¶nce kaldÄ±rmak iÃ§in eski oyuncusunu kadrosuna dahil eden Trabzonspor BaÅŸkanÄ± Muharrem Usta, aynÄ± taktiÄŸi Carl Medjani iÃ§in de uygulama kararÄ± almÄ±ÅŸa benziyor.

BaÅŸkan Usta, Medjani'ye geçmiÅŸteki alacaÄŸÄ±nÄ± da içinde barÄ±ndÄ±ran yeni bir teklif yapÄ±nca anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. ParasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle takÄ±mdan ayrÄ±lan Medjani, Trabzonspor'u 285 bin Euro alacak ve 2 milyon 235 bin Euro tazminat talebiyle FIFA'ya ÅŸikayet etmiÅŸti. Bordo-mavililer de 1 milyon 665 bin Euro tazminat talebiyle karÅŸÄ± dava açmÄ±ÅŸtÄ±.

LEHÄ°NE SONUÇLANACAK

FIFA, futbolcunun 285 bin Euro'luk alacak talebini kabul edip kendisine 500 bin euro verilmesine hükmetti. Yönetim oyuncuyla anlaÅŸma yaptÄ±ktan sonra Bosingwa'da olduÄŸu gibi bir FIFA'daki dosyasÄ±nÄ± da kulüp lehine sonuçlandÄ±rÄ±p rahatlayacak. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda La Liga ekibi CD Leganes'te 10 maça çÄ±kan Medjani, Trabzon'daki 2 sezonunda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 54 maçta 8 gol atmÄ±ÅŸtÄ±.