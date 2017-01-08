Trabzonspor'dan Aatif Chahechouhe iÃ§in sÃ¼rpriz atak

FenerbahÃ§eli teknik adam Advocaat'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Aatif iÃ§in Trabzonspor kollarÄ± sÄ±vadÄ±, transfer teklifi iÃ§inTrabzonspor'un Antalya kampÄ±na getirildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'nin transferi için artÄ±k resmi imzalarÄ±n atÄ±lmasÄ±na yoÄŸunlaÅŸÄ±rken, bordo-mavili ekip de sarÄ±-lacivertlilerden Aatif Chahechouhe'nun transferi için mesai harcÄ±yor.

ANTALYA'YA KAMPA GELDÄ°

Fenerbahçe'de kamp kadrosuna alÄ±nmayan AatÄ±f'a teknik direktör Dick Advocaat'Ä±n planlarÄ± arasÄ±nda yer almadÄ±ÄŸÄ± bildirilince, FaslÄ± futbolcu Trabzonspor'un teklifiyle ilgilenmeye baÅŸladÄ±. Trabzonspor, AatÄ±f'Ä± Antalya'ya getirerek bordo-mavililerin kamp yaptÄ±ÄŸÄ± otelde Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirildi.

ANTALYA'DA USTA VE YANAL Ä°LE 1,5 SAATLÄ°K GÖRÜÅžME!

Trabzonspor'un ciddi ÅŸekilde kadrosuna katmak istediÄŸi AatÄ±f Chahechouhe, Antalya'da Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile önemli bir görüÅŸme yaptÄ±. Yanal ve Usta, Fenerbahçeli futbolcuya planlarÄ±nÄ± ve onu takÄ±mda ne kadar görmek istediklerini aktardÄ±. AatÄ±f'Ä±n Muharrem Usta ve Ersun Yanal ile yaptÄ±ÄŸÄ± bu görüÅŸme yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sürdü.

PAZAR GÜNÜ Ä°KÄ°NCÄ° GÖRÜÅžME YAPILACAK!

Ersun Yanal görüÅŸmede AatÄ±f Chahechouhe'ya kendisiyle ilgili planlarÄ±ndan bahsetti. Muharrem Usta ise AatÄ±f ile maddi ÅŸartlarda ortak noktayÄ± bulmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan son görüÅŸmenin ardÄ±ndan taraftarlar, Pazar günü yeniden bir araya gelmek üzere anlaÅŸtÄ±. Pazar günü, Antalya'da yapÄ±lacak ikinci görüÅŸme sonrasÄ±nda AatÄ±f'Ä±n geleceÄŸi belli olacak.

AATIF'IN KAFASINI KARIÅžTIRAN TEKLÄ°F RICA ÇALIMBAY'DAN

Bu arada Aatif Chahechouhe'nun Trabzonspor ile görüÅŸmesine raÄŸmen kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran bir Süper Lig ekibi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Antalyaspor'un teknik direktörü RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä±n Aatif Chahechouhe'yu ciddi ÅŸekilde istediÄŸi ve bu nedenle sarÄ±-lacivertli futbolcunun Trabzonspor'a net bir cevap veremediÄŸi öÄŸrenildi.Sivasspor'dan eski hocasÄ± olan RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä±n AatÄ±f'Ä± istemesi, FaslÄ± futbolcunun Antalyaspor'a olumlu bakmasÄ±na neden oldu. AatÄ±f'Ä±n yapacaÄŸÄ± görüÅŸmelerin ardÄ±ndan kÄ±sa bir süre içerisinde geleceÄŸine karar vermesi bekleniyor.