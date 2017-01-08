FÄ±rat AydÄ±nus'a bÃ¼yÃ¼k ÅŸok sezon sonuna kadar maÃ§ yÃ¶netemeyecek

Antalya'da yapÄ±lan atletik testleri geÃ§emeyen FÄ±rat AydÄ±nus'un sezon sonuna kadar maÃ§ yÃ¶netemeyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Türkiye'nin en deneyimli ve kariyerli futbol hakemleri arasÄ±nda yer alan FÄ±rat AydÄ±nus'tan, herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir haber geldi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), profesyonel hakem kadrosunda yer alan AydÄ±nus, Antalya'da yapÄ±lan atletik testi geçemedi.Atletik testler sezon baÅŸÄ±nda ve devre arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için FÄ±rat AydÄ±nus sezon sonuna kadar hiçbir maçta görev alamayacak.

Ancak AydÄ±nus sezon baÅŸÄ±nda yapÄ±lan testi geçememiÅŸ, daha sonra yapÄ±lan bir açÄ±klamada AydÄ±nus'un ikinci defa teste tabi tutulduÄŸu ve bunu geçtiÄŸi bildirilmiÅŸti.

FÄ±rat AydÄ±nus dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer hakemlerin, FIFA ve UEFA'nÄ±n önemle tavsiye ettiÄŸi bu koÅŸulardan baÅŸarÄ±yla geçtiÄŸi öÄŸrenildi.TFF ile sezon baÅŸÄ±nda 1 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalayan FÄ±rat AydÄ±nus, görev aldÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±aÅŸmalarda aldÄ±ÄŸÄ± maç baÅŸÄ± ücret dÄ±ÅŸÄ±nda 20 bin TL sabit maaÅŸ alÄ±yor.