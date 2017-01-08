FenerbahÃ§eden ikinci yarÄ± Ã¶ncesi gol ÅŸovu

SÃ¼per Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±na hazÄ±rlÄ±k iÃ§in Denizlispor ile mÃ¼cadele eden FenerbahÃ§e, rakibini 5-1''lik skorla maÄŸlup etti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Fenerbahçe ile PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor arasÄ±nda oynan hazÄ±rlÄ±k maçÄ± Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüÄŸü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi StadÄ±nda hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. MaçÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 6. ve 17. dakikalarÄ±nda Fenerbahçeli Jose Fernandao ve 42. dakikada Oleksandr Karavaev'in attÄ±ÄŸÄ± goller ile Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüÄŸü ile sona erdi. Fenerbahçeli Volkan Åžen maçÄ±n 34. dakikasÄ±nda sakatlanarak yerini devre arasÄ±nda transfer edilen 24 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'e bÄ±raktÄ±.

JOSE FERNANDAO ATTIÄžI ÜÇ GOLLE MAÇTA HAT-TRÄ°CK YAPTI

MaçÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda ise her iki takÄ±m da yedek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± futbolcular ile sahaya çÄ±ktÄ±. Fenerbahçe'nin devre arasÄ±nda transfer ettiÄŸi 24 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev ise oynadÄ±ÄŸÄ± futbol ile beÄŸeni topladÄ±. Ä°kinci yarÄ±nda Fenerbahçe'nin gollerini 53. dakikada Salih Uçan, 82. dakikada Jose Fernandao'dan geldi. Jose Fernandao attÄ±ÄŸÄ± üç golle maçta hat-trick yaptÄ±. Denizlispor'un golünü ise 64. dakikada Andre Moritz kaydetti. Maç Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüÄŸü ile sona erdi.