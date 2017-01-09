Åženol GÃ¼neÅŸ'in Eto'o'ya karÅŸÄ± tavrÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Åženol GÃ¼neÅŸ, BeÅŸiktaÅŸ ile Antalyaspor arasÄ±nda oynanan maÃ§ Ã¶ncesi Samuel Eto'o'nun suratÄ±na bile bakmadÄ±

BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ±n 'bitti' gözüyle baktÄ±ÄŸÄ± Samuel Eto'o transferinin sonuçlanma ÅŸekli siyah beyazlÄ± kulüp ile Antalyaspor arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gerdi. Önceki akÅŸam kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ± kulübün yeni tesislerinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ± için düzenlenen törende Antalyaspor BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk sahneye çÄ±karak Samuel Eto'o'yu satmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Öztürk, BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman ve teknik direktör Åženol GüneÅŸ'in de hazÄ±r bulunduÄŸu törende daha sonra Eto'o'yu sahneye çaÄŸÄ±rarak, Kamerunlu futbolcuya da bu durumu teyit ettirdi.

Åženol GüneÅŸten Etooya ÅŸok tavÄ±rFÄ°KRET ORMAN: "ANTALYA BAÅžKANININ ÜSLUBU FENERBAHÇE'YE BENZÄ°YOR"

BaÅŸkan Öztürk'ün bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± 'ÅŸov' olarak algÄ±layan BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar, yaÅŸananlara büyük tepki gösterdi. Siyah beyazlÄ± taraftarlar sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Öztürk'e eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tutarken, Fikret Orman'Ä±n tepkisi çok daha sert oldu. Orman, "Bu yapÄ±lan spor adamlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil. Antalyaspor BaÅŸkanÄ±nÄ±n Fenerbahçe ile bir ilgisi var mÄ± bilmiyorum ama üsluplarÄ± benziyor" diyerek Öztürk'e öfke saçtÄ±.

Ali Åžafak Öztürk ise BeÅŸiktaÅŸlÄ±lara, "Orada olaylar çok spontane geliÅŸti. Hiçbir kulübü hedef almadÄ±k. Art niyet yoktu" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

BaÅŸkanlar arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma büyük yankÄ± yaratÄ±rken, bir tepki de Åženol GüneÅŸ'ten geldi.

Dün Antalyaspor ile oynadÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±k maçÄ±ndan önce sahaya çÄ±karken Samuel Eto'o'nun yanÄ±ndan geçen GüneÅŸ, Kamerunlu futbolcuyu görmezden geldi, suratÄ±na bile bakmadÄ±.