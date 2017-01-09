YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ya Trabzonspor'a gidersin ya da A2 takÄ±mÄ±na diyerek rest Ã§ektiÄŸi Aatif'ten jet cevap

Dick Acvocaat'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Aatif iÃ§in Trabzonspor talip olmuÅŸtu. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Ya Trabzonspor'a gidersin ya da A2 takÄ±mÄ±na" restine karÅŸÄ±lÄ±k Aatif, "Ä°sterlerse beni sÃ¼rÃ¼ndÃ¼rsÃ¼nler. Bir yere gitmiyorum" dedi.

Sezon sonu sözleÅŸmesi bitecek olan Mehmet Ekici'ye karÅŸÄ±lÄ±k Trabzonspor'a AatÄ±f ve bir miktar para vermeyi günler öncesinden kabul eden Fenerbahçe'de transferin henüz çözülememiÅŸ olmasÄ± BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± adeta çileden çÄ±kardÄ±.Fenerbahçe'nin FaslÄ± oyuncusu Aatif Chahechouhe'yu Antalya kampÄ±na götürmeyen Teknik Direktör Dick Acvocaat'Ä±n ardÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da AatÄ±f'a, "Ya Trabzonspor'a gidersin ya da A2 takÄ±mÄ±na" diyerek rest çektiÄŸi belirlendi. AatÄ±f'Ä±n ise bu reste karÅŸÄ±lÄ±k, "Ä°sterlerse beni süründürsünler. Bir yere gitmiyorum" sözleriyle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi ipleri kopma noktasÄ±na getirdi.

TRABZONSPOR AATIF'I YALANLADI

Trabzonspor cephesi, AatÄ±f ile görüÅŸtükleri iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±. Teknik Direktör Ersun Yanal, "Ne ben ne de baÅŸkanÄ±mÄ±z oyuncuyla görüÅŸtük. Sorun bizden kaynaklanmÄ±yor. Futbolcu ile kulübü arasÄ±nda. Biz kendi iÅŸimize, diÄŸer transferlere odaklanmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸkan Muharrem Usta'nÄ±n Antalya'daki çalÄ±ÅŸma ofisinde gün boyu transfer görüÅŸmelerini sürdüren deneyimli teknik adamÄ±n bu aÅŸamadan sonra gelmeyi kabul etse bile AatÄ±f'Ä±n Trabzonspor'a ne kadar faydalÄ± olabileceÄŸini sorguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

HASAN ALÄ° KALDIRIM'A CELTIC SÜRPRÄ°ZÄ°

Trabzonspor da söz konusu takasÄ±n bir an önce sonuçlanmamasÄ± durumunda bu pozisyona alternatif oyuncu almak için giriÅŸimlerini sürdürürken, "Bize gelmek istemeyen oyuncuyu zorla getiremeyiz. Ä°leride problem yaÅŸamak da istemeyiz" görüÅŸü aÄŸÄ±rlÄ±k kazanmaya baÅŸladÄ±.

PARAYLA OLMAZSA SEZON SONU BEDAVA

Fenerbahçeli yöneticiler, AatÄ±f'a fikrini deÄŸiÅŸtirmemesi halinde Dick Acvocaat'Ä±n kadrosunda kesinlikle yer almayacaÄŸÄ±nÄ± bir kez daha bildirdi. SarÄ±-lacivertli idarecilerin, HollandalÄ± teknik adamÄ±n Ä±srarla istediÄŸi Mehmet Ekici transferini bonservis ücretini artÄ±rarak çözmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±, aksi halde bu operasyonun sezon sonuna bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Fenerbahçe önümüzdeki günlerde anlaÅŸma olmazsa Trabzonspor'la sözleÅŸmesi 31 MayÄ±s 2017'de bitecek olan milli futbolcuyu bu tarihten sonra bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek.