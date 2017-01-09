FenerbahÃ§e'nin Sunderland'ten Lens'i alma hayali suya dÃ¼ÅŸtÃ¼

FenerbahÃ§e'nin Lens'i bonservisini takasla alma isteÄŸine karÅŸÄ± Sunderland'in bu duruma sÄ±cak bakmamasÄ±ndan dolayÄ± sona erdi.
Fenerbahçe'nin Jeremain Lens'in bonservisini takasla alma hayali Sunderland engeline takÄ±ldÄ±. Ä°ngiliz kulübü HollandalÄ± yÄ±ldÄ±za karÅŸÄ±lÄ±k Fenerbahçe Yönetimi'nin sunduÄŸu "Emenike&Van der Wiel" takasÄ±nÄ± kabul etmedi. Sunderland Teknik Direktörü David Moyes'in, iki oyuncu için "Premier Lig'de oynamak için yetersiz" raporu vermesi sonrasÄ± Fenerbahçe'nin Lens'i takasla alma ihtimali kalmadÄ±.