FenerbahÃ§e'nin Sunderland'ten Lens'i alma hayali suya dÃ¼ÅŸtÃ¼

Dick Acvocaat'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Aatif iÃ§in Trabzonspor talip olmuÅŸtu. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Ya Trabzonspor'a gidersin ya da A2 takÄ±mÄ±na" restine karÅŸÄ±lÄ±k Aatif, "Ä°sterlerse beni sÃ¼rÃ¼ndÃ¼rsÃ¼nler. Bir yere gitmiyorum" dedi.