Trabzonspor Hugo Rodallega iÃ§in Akhisar Belediyespor'la el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±

Trabzonspor sezon arasÄ±ndaki transferlerini tamamlamaya devam ediyor. SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Akhisar Belediyespor'da oynayan Hugo Rodallega transferi iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.
Devre arasÄ± transfer dönemine sezon baÅŸÄ±nda olduÄŸu gibi hÄ±zlÄ± giren Trabzonspor, Mas ve Pereira'nÄ±n ardÄ±ndan Süper Lig'in golcü futbolcusu Hugo Rodallega'nÄ±n kulübü Akhisar Belediyespor ile anlaÅŸmaya vardÄ±.
MENAJERÄ° BEKLENÄ°YOR
Karadeniz ekibi, Hugo Rodallega'nÄ±n Amerika'da bulunan menajerinin Türkiye'ye gelmesinin ardÄ±ndan oyuncuyla da anlaÅŸarak transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor. YapÄ±lacak görüÅŸmenin ardÄ±ndan bordo-mavililerin 2-3 gün içerisinde golcü oyuncuyla resmi sözleÅŸme imzaltrazamasÄ± bekleniyor.