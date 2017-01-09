Ana Sayfa | SPOR 09/01/2017 10:34

Trabzonspor Hugo Rodallega iÃ§in Akhisar Belediyespor'la el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±


Trabzonspor sezon arasÄ±ndaki transferlerini tamamlamaya devam ediyor. SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Akhisar Belediyespor'da oynayan Hugo Rodallega transferi iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

Devre arasÄ± transfer dönemine sezon baÅŸÄ±nda olduÄŸu gibi hÄ±zlÄ± giren Trabzonspor, Mas ve Pereira'nÄ±n ardÄ±ndan Süper Lig'in golcü futbolcusu Hugo Rodallega'nÄ±n kulübü Akhisar Belediyespor ile anlaÅŸmaya vardÄ±.

MENAJERÄ° BEKLENÄ°YOR

Karadeniz ekibi, Hugo Rodallega'nÄ±n Amerika'da bulunan menajerinin Türkiye'ye gelmesinin ardÄ±ndan oyuncuyla da anlaÅŸarak transferi resmiyete dökmeyi hedefliyor. YapÄ±lacak görüÅŸmenin ardÄ±ndan bordo-mavililerin 2-3 gün içerisinde golcü oyuncuyla resmi sözleÅŸme imzaltrazamasÄ± bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BeÅŸiktaÅŸ Mehmet Ekici iÃ§in Trabzonspor'a Olcay ve Veli'yi Ã¶nerdi

BeÅŸiktaÅŸ ekibi, Trabzonspor'dan transfer etmek istedikleri Mehmet Ekici'nin bonservisini Ã¶demek iÃ§in Trabzonspor ile Olcay ve Veli konusunda anlaÅŸÄ±rsa, Ekici BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayabilecek.


FenerbahÃ§e'nin Sunderland'ten Lens'i alma hayali suya dÃ¼ÅŸtÃ¼

FenerbahÃ§e'nin Lens'i bonservisini takasla alma isteÄŸine karÅŸÄ± Sunderland'in bu duruma sÄ±cak bakmamasÄ±ndan dolayÄ± sona erdi.


YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Ya Trabzonspor'a gidersin ya da A2 takÄ±mÄ±na diyerek rest Ã§ektiÄŸi Aatif'ten jet cevap

Dick Acvocaat'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Aatif iÃ§in Trabzonspor talip olmuÅŸtu. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Ya Trabzonspor'a gidersin ya da A2 takÄ±mÄ±na" restine karÅŸÄ±lÄ±k Aatif, "Ä°sterlerse beni sÃ¼rÃ¼ndÃ¼rsÃ¼nler. Bir yere gitmiyorum" dedi.