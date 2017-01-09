Ana Sayfa | SPOR 09/01/2017 10:45

BeÅŸiktaÅŸ Mehmet Ekici iÃ§in Trabzonspor'a Olcay ve Veli'yi Ã¶nerdi


BeÅŸiktaÅŸ ekibi, Trabzonspor'dan transfer etmek istedikleri Mehmet Ekici'nin bonservisini Ã¶demek iÃ§in Trabzonspor ile Olcay ve Veli konusunda anlaÅŸÄ±rsa, Ekici BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayabilecek.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n milli oyuncularÄ±ndan Olcay Åžahan, Tranzonspor'a transfer oluyor. Ä°ki kulüp Mehmet Ekici için de görüÅŸmeleri sürdürüyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadroda görmek istediÄŸi Olcay Åžahan'a 3 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme teklif etti. 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun teklife olumlu yaklaÅŸmasÄ± üzerine iki kulüp arasÄ±nda görüÅŸmeler baÅŸladÄ±.

TOLGAY YERÄ°NE VELÄ°

BeÅŸiktaÅŸ'a bonservis bedeli ödemek istemeyen Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi siyah-beyazlÄ± kulübe önerdi. Ancak bordo-mavili ekip, Ekici karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Olcay Åžahan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Tolgay Arslan'Ä± da talep edince görüÅŸmeler çÄ±kmaza girdi. Tolgay'Ä±n Olcay gibi Trabzonspor'un teklifine sÄ±cak bakmamasÄ± üzerine BeÅŸiktaÅŸ, Veli Kavlak ismini pazarlÄ±k masasÄ±na getirdi. Ä°ki kulübün anlaÅŸmasÄ± halinde Olcay Åžahan ve Veli Kavlak, Tranzonspor'un yolunu tutarken Mehmet Ekici ise siyah-beyazlÄ± takÄ±ma transfer olacak.

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