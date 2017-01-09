Ana Sayfa | SPOR 09/01/2017 16:48

Al Ettifak Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Al Ettifak Galatasaray

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±na hazÄ±rlanan Galatasaray, Al Ettifak takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, El Ä°ttifak ekibiyle deplasmanda yapacaÄŸÄ± dostluk maçÄ± için Suudi Arabistan'a gitti. Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda Antalya Belek'te son antrenmanÄ±nÄ± bugün teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleÅŸtiren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, öÄŸle saatlerinde Antalya HavalimanÄ±'na geçti.

GalatasaraylÄ± bazÄ± futbolcular, havalimanÄ±nda vatandaÅŸlar ve emniyet mensuplarÄ±yla fotoÄŸraf çektirdi.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafileyi taÅŸÄ±yan özel uçak, daha sonra Dammam kentine hareket etti.

Al Ettifak Galatasaray hazÄ±rlÄ±k maçÄ± bu akÅŸam saat kaçta hangi kanalda?

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan El Ä°ttifak ile Galatasaray arasÄ±nda oynanacak dostluk maçÄ±, Prens Muhammed bin Fahd StadÄ±'nda bu akÅŸam saat 19.00'da baÅŸlayacak. Al Ettifak Galatasaray hazÄ±rlÄ±k maçÄ± TRT Spor kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

 
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