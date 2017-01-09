Antalya kulÃ¼p baÅŸkanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Antalya kulÃ¼plerinden Yeni Kemer Belediyespor BaÅŸkanÄ± Ã–mer Bilici, tesis Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

Kemer Yeni Mahalle'deki Yeni Kemer Belediyespor Kulübü tesisleri önünde saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸan Kulüp BaÅŸkanÄ± Ömer Bilici ile 21 yaÅŸÄ±ndaki BarÄ±ÅŸ K. bir süre konuÅŸtu. Taraflar arasÄ±nda bir süre sonra sözlü tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Bilici, 07 SS 328 plakalÄ± otomobiline yönelirken, BarÄ±ÅŸ K. ise olay yerine geldiÄŸi 61 AG 520 plakalÄ± otomobilinin yanÄ±na gitti. BarÄ±ÅŸ K., otomobilinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± pompalÄ± tüfekle Bilici'nin otomobilinin önüne 3 el ateÅŸ etti. Tüfekten çÄ±kan saçmalar otomobilin ön kÄ±smÄ±na isabet ederken, seken saçmalardan biri de tesisin yemekhane camÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p içeri girdi.SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BarÄ±ÅŸ K., otomobille olay yerinden kaçarken, yara almadan kurtulan Ömer Bilici durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, saldÄ±rganÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n plakasÄ±nÄ± tespit ederek jandarma da dahil tüm ekiplere bildirdi. Polis saldÄ±rganÄ± Kemer- Antalya karayolu üzerindeki Palmiye KavÅŸaÄŸÄ±'nda yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. Åžüphelinin polis merkezindeki iÅŸlemleri sürerken, Ömer Bilici'nin de olayla ilgili ifadesine baÅŸvuruldu.Konuyla ilgili gazetecilere açÄ±klama yapan Kulüp BaÅŸkanÄ± ve Yeni Mahalle MuhtarÄ± Ömer Bilici, ÅŸüphelinin birkaç gündür kendisini tehdit ettiÄŸini belirterek, "Tehdit ediyordu, 10-15 gündür. Para istiyordu. 'Sen kulüp baÅŸkanÄ±sÄ±n, muhtarsÄ±n' dedi. Ben de 'olmaz' dedim. 10-15 gündür uÄŸraÅŸÄ±yordum. Bilmiyordum böyle ateÅŸ edeceÄŸini. ArabanÄ±n içinde oturuyordum, ateÅŸ etti" dedi. Antalya Süper Amatör 1'inci Grup'ta mücadele eden Yeni Kemer Belediyespor, 27 puanla ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor.