Ä°ÅŸte 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi FransÄ±z teknik direktÃ¶rÃ¼

France Football dergisinin jÃ¼ri deÄŸerlendirmesi ile 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi FransÄ±z teknik direktÃ¶rÃ¼ Zinedine Zidane seÃ§ildi.

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, France Football dergisi tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n en iyi FransÄ±z antrenörü seçildi.France Football dergisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dergi jürisinin Zidane'Ä± 2016'nÄ±n en iyi FransÄ±z antrenörü olarak seçtiÄŸi belirtildi. Cezayir asÄ±llÄ± FransÄ±z teknik adam, Real Madrid'in baÅŸÄ±nda UEFA Åžampiyonlar Ligi, UEFA Süper KupasÄ± ve FIFA Kulüpler Dünya KupasÄ±'nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.