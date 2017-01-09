Ana Sayfa | SPOR 09/01/2017 20:40

Ä°ÅŸte 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi FransÄ±z teknik direktÃ¶rÃ¼


France Football dergisinin jÃ¼ri deÄŸerlendirmesi ile 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi FransÄ±z teknik direktÃ¶rÃ¼ Zinedine Zidane seÃ§ildi.

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, France Football dergisi tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n en iyi FransÄ±z antrenörü seçildi.France Football dergisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, dergi jürisinin Zidane'Ä± 2016'nÄ±n en iyi FransÄ±z antrenörü olarak seçtiÄŸi belirtildi. Cezayir asÄ±llÄ± FransÄ±z teknik adam, Real Madrid'in baÅŸÄ±nda UEFA Åžampiyonlar Ligi, UEFA Süper KupasÄ± ve FIFA Kulüpler Dünya KupasÄ±'nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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