Galatasaray ikinci yarÄ± Ã¶ncesinde taraftarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±na hazÄ±rlÄ±k kapsamÄ±nda El Ä°ttifak takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± 3-1'lik skorla maÄŸlup oldu

Galatasaray, hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda Suudi Arabistan ekibi El Ä°ttifak'a 3-1'lik skorla maÄŸlup oldu.Antalya Belek'teki kamp çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bitiren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda Suudi Arabistan'da El Ä°ttifak ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ev sahibi ekip karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 3-1 kazandÄ±.

Ä°lk yarÄ± 20. dakikada Mohammed Kanoo ve 25. dakikada Saleh Al Jamaan'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± gollerle El Ä°ttifak'Ä±n 2-0 'lÄ±k üstünlüÄŸüyle sona erdi. Ä°kinci yarÄ±da da etkili olan taraf yine El Ä°ttifak olurken, 70. dakikada Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi skoru 3-0'a getirdi. Galatasaray adÄ±na tek golü ise 81. dakikada Bruma attÄ±.

KALEDE GENÇ BATUHAN

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n El Ä°ttifak ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda kale 17 yaÅŸÄ±ndaki Batuhan Åžen'e emanetti. Muslera, Cenk ve Eray'Ä±n sakatlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antalya'daki kampa çaÄŸrÄ±lan genç futbolcu, bu maçta da eldivenleri giyen isim oldu.