FIFA Ã¶dÃ¼lleri sahiplerine ulaÅŸtÄ±

FIFA tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyilerinin belirlendiÄŸi gala tÃ¶reni, Ä°sviÃ§re'nin ZÃ¼rih kentinde dÃ¼zenlendi

FIFA YÄ±lÄ±n En Ä°yi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo kazandÄ±. France Football dergisi ile 2010'dan bu yana yürütülen ortaklÄ±ÄŸÄ±n geçen yÄ±l sona ermesinin ardÄ±ndan hayata geçirilen "YÄ±lÄ±n En Ä°yileri Ödülleri", FIFA tarafÄ±ndan ilk kez daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Ödül töreninin sunuculuÄŸunu, ABD'li aktris Eva Longoria ve Alman televizyon spikeri Marco Schreyl üstlendi.

Milli takÄ±mlarÄ±n teknik direktör ve kaptanlarÄ±, basÄ±n mensuplarÄ± arasÄ±ndan seçilmiÅŸ bir grup ile halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan oylama sonucunda Real Madrid'in yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo, YÄ±lÄ±n En Ä°yi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ronaldo, Barcelona'nÄ±n Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ± Lionel Messi ve Atletico Madrid'den FransÄ±z futbolcu Antoine Griezmann'Ä± geride bÄ±raktÄ±.

En iyi kadÄ±n futbolcu ödülünü ise Houston Dash takÄ±mÄ±nda forma giyen ABD'li Carli Lloyd aldÄ±.

YÄ±lÄ±n 11'i

FIFA ile UluslararasÄ± Profesyonel Futbolcular BirliÄŸi (FIFPro) tarafÄ±ndan belirlenen YÄ±lÄ±n 11'ine ÅŸu futbolcular seçildi:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Savunma: Gerard Pique (Barcelona), Dani Alves (Juventus), Sergio Ramos, Marcelo (Real Madrid)

Orta saha: Andres Iniesta (Barcelona), Luka Modric, Toni Kroos (Real Madrid)

Forvet: Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

YÄ±lÄ±n teknik direktörü Ranieri

Geçen sezon Ä°ngiltere Premier Lig'de Leicester City'yi ÅŸampiyonluÄŸa taÅŸÄ±yan Ä°talyan Claudio Ranieri, FransÄ±z Zinedine Zidane (Real Madrid) ve Portekizli Fernando Santos'un (Portekiz Milli TakÄ±mÄ±) önünde erkek futbolunda yÄ±lÄ±n teknik direktörü seçildi.

KadÄ±n futbolunda en iyi teknik direktör ödülüne, Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n eski çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ± Silvia Neid layÄ±k görüldü.

YÄ±lÄ±n en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nü, Penang takÄ±mÄ±ndan MalezyalÄ± Mohd Faiz Subri kazandÄ±.

FIFA Fair Play Ödülü, Sudamericana KupasÄ±'nÄ± uçak kazasÄ±nda futbolcularÄ± ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense'ye armaÄŸan eden Atletico Nacional takÄ±mÄ±na verildi. FIFA Taraftar Ödülü, birlikte tezahüratta bulunan Liverpool ve Borussia Dortmund taraftarlarÄ±na gitti. FIFA OlaÄŸanüstü Kariyer Ödülü ise BrezilyalÄ± futsal oyuncusu Falcao'ya verildi.