BeÅŸiktaÅŸ Jackson Martinez'i kadrosuna dahil etmek iÃ§in teklifte bulundu

Atletico Madrid'te baÅŸarÄ±sÄ±z olan ve bu nedenle Ã‡in'de oynamaya baÅŸlayan Jackson Martinez'e BeÅŸiktaÅŸ teklif gÃ¶tÃ¼recek.

Samuel Eto'o transferinden sonuç alamayan BeÅŸiktaÅŸ, Jackson Martinez için kiralama teklifinde bulundu.Siyah-beyazlÄ±lar Samuel Eto'o olmayÄ±nca harÄ±l harÄ±l forvet arayÄ±ÅŸlarÄ±na giriÅŸti. Kartal'Ä±n listesindeki isimlerden biri de Jackson Martinez.

AVRUPA'YA DÖNMEK Ä°STÄ°YOR

Büyük umutlarla gittiÄŸi Atletico Madrid'de baÅŸarÄ±sÄ±z olan ve Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinin yolunu tutan 30 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor. Bonservis bedeli 30 milyon Euro olduÄŸu için siyah-beyazlÄ±lar 3 milyon Euro'luk kiralama bedeliyle Jackson'a çubuklu formayÄ± giydirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Avrupa futboluna özlem duyan tecrübeli golcünün kendini yeniden kanÄ±tlama isteÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n elini güçlendiriyor.