Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ± Ã§ileden Ã§Ä±karttÄ±

Galatasaray, El Ä°ttifak takÄ±mÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta taraftarlar, logonun ters ve 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± kullanÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

Galatasaray'Ä±n Arabistan'da El Ä°ttifak takÄ±mÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± özel maçta sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ±n tepkisine neden olan bir görüntü ortaya çÄ±ktÄ±. Arabistan rejisi Bruma'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golle skorun 3-1'e gelmesinin ardÄ±ndan skor bölümünde Galatasaray'Ä±n logosunu 3 yÄ±ldÄ±zlÄ± ve ters olarak kullandÄ±. Taraftarlar sosyal medyadan bu duruma büyük tepki gösterdi.