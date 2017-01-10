Dolar ve euronun yÃ¼kselmesi Trabzonspor'u kÃ¶tÃ¼ vurdu

Dolar ve euronun tarihi zirveyi aÅŸmasÄ± sebebiyle Trabzonspor'un futbolcularÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶demeler konusunda zorlandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Doviz fiyatlarÄ±nÄ±n her geçen gün artmasÄ±, futbolcu sözleÅŸmelerini Euro ve Dolar üzerinde yapan kulüpleri sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokmaya devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen takÄ±mlarÄ±n baÅŸÄ±nda ise Trabzonspor geliyor.

TRABZONSPOR'DA 45 MÄ°LYON TL'YÄ° AÅžAN EKSTRA MALÄ°YET

UEFA Finansal Fair Play kriterlerini ensesinde hisseden ve ekonomik yönden sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler geçiren Trabzonspor, Euro ve Dolar'daki artÄ±ÅŸÄ±n sürmesi ile birlikte ekstra bir yükün altÄ±na daha girdi. Futbolculara olan geçmiÅŸ ve gelecek dönemlere iliÅŸkin borçlarÄ±ndan dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler yaÅŸayan ve UEFA kÄ±skacÄ±nda olan Trabzonspor'un AralÄ±k ayÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi Mali Genel Kurul'da 559 Milyon 308 Bin 817 TL borcunun olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle açÄ±klanan borç döneminde, Dolar 3.10 civarÄ±nda olurken, Euro ise 3.40'dan iÅŸlem görüyordu. Bugün ise Dolar 3.70'leri aÅŸarken, Euro ise 3.90'larÄ±n üzerinde iÅŸlem görüyor. Aradan geçen 3 aylÄ±k dönemde dovizde yaÅŸanan rekor artÄ±ÅŸlar sonrasÄ± Trabzonspor'un 45 Milyon TL'yi aÅŸan ekstra bir maliyet ortaya çÄ±ktÄ±.

TRABZONSPOR'UN 14 FUTBOLCUSUNUN SÖZLEÅžMESÄ° DÖVÄ°Z ÜZERÄ°NDEN

Bordo-mavili kulüpte N'Doye, Esteban, Castillo, Suk, Durica, Luis Ibanez, Bero, Onazi, Okay, Onur, SheÄ±dav ve Akakpo, Mas ve Pereira'nÄ±n sözleÅŸmeleri döviz üzerinde iÅŸlem görüyor. Söz konusu oyuncularÄ±n geldikleri kulüplere ödenen bonservis bedelleri dÄ±ÅŸÄ±nda yÄ±llÄ±k toplam maliyetleri Trabzonspor'a 13 Milyon 866 Bin Euro'yu (54 Milyon 368 Bin 586 TL) buluyor. Yeni transferler Pereira'nÄ±n yarÄ±m sezondaki maliyeti 480 Bin Euro olurken, Mas'Ä±n ise 986 Bin Euro olacak. Gelecek sezon ise Mas yÄ±llÄ±k 1 Milyon 272 Bin Euro, Pereira ise 950 Bin Euro kazanacak. Bordo-mavili kulüpte Aytaç Kara, Mehmet Ekici, Mustafa AkbaÅŸ, Mustafa Yumlu, UÄŸur Demirok, UÄŸurcan ÇakÄ±r, Yusuf ErdoÄŸan, Yusuf YazÄ±cÄ± ve Abdulkadir Ömür ise yÄ±llÄ±k kazançlarÄ±nÄ± TL üzerinde saÄŸlÄ±yor. Trabzonspor'da güncel rakamlarla birlikte yÄ±llÄ±k futbolcu giderleri toplam 70 Milyon TL'ye ulaÅŸÄ±yor.

TRABZONSPOR TEKNÄ°K DÄ°REKTÖRÜNÜN SÖZLEÅžMESÄ° DE EURO ÜZERÄ°NDEN

Trabzonspor'da yabancÄ± futbolcular gibi döviz üzerinden anlaÅŸma yapan bir diÄŸer isim ise teknik direktör Ersun Yanal. Bordo Mavili kulüple iki yÄ±llÄ±k sözleÅŸmesi bulunan teknik direktör Ersun Yanal'Ä±n 2016-17 futbol sezonu için alacaÄŸÄ± ücret ise 1 Milyon 450 Bin Euro. 2017-18 futbol sezonunda görevine devam etmesi halinde ise hesabÄ±na yatacak ücret ise 1 Milyon 800 Bin Euro olacak.

YÖNETÄ°MÄ°N 1 YILLIK TRANSFER HARCAMASI

38 MÄ°LYON TL Trabzonspor'da göreve gelen yönetim kurulu 1 yÄ±llÄ±k görev süresi boyunca yerli ve yabancÄ± 12 transfer gerçekleÅŸtirdi. Söz konusu transferlerin bonservis bedelleri 15 Milyon 568 Bin Euro (61 Milyon 111 Bin TL) 'yi bulurken, söz konusu bedeller ise yÄ±llara yayÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Yönetim Kurulu'nun transfer ettiÄŸi oyuncularÄ±n yÄ±llÄ±k maliyetleri ise 9 Milyon 918 Bin Euro (38 Milyon 924 Bin TL).