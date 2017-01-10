Galatasaray'da stoper iÃ§in sÃ¼rpriz bir isim masaya geldi

Galatasaray Dinamo Kiev'de oynayan Khacheridi iÃ§in kulÃ¼bÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±.

Galatasaray, Dinamo Kiev formasÄ± giyen 1.98'lik stopere talip oldu. Vitor Hugo için Palmeiras'la bir türlü orta noktayÄ± bulamayan ve son olarak Brezilya ekibinin oyuncu satÄ±p satmama konusunda kendi içinde görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine Galatasaray alternatif isimleri masaya yatÄ±rdÄ± ve UkraynalÄ± futbolcuyu buldu.

4 MÄ°LYON EURO Ä°STEDÄ°LER

Kiev ile sezon sonuna kadar sözleÅŸmesi bulunan 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu için kulübünün 4 milyon Euro istediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Galatasaray'Ä±n ise buna karÅŸÄ±lÄ±k 2 milyon Euro önerdiÄŸi ifade edildi. GörüÅŸmeler devam ederken Rodrigues gibi Evgen de sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpte oynamak istediÄŸini kulübüne iletti.Åžampiyonlar Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ ile aynÄ± grupta yer alan Dinamo Kiev'in kadrosunda ilk 11'in deÄŸiÅŸmez isimleri arasÄ±nda yer alan Evgen dÄ±ÅŸÄ±nda Galatasaray'Ä±n gündemine giren diÄŸer isim de Domagoj Vida oldu. Stoper olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÄŸ ve sol bekte de görev alabilen HÄ±rvat oyuncu konusunda da nabÄ±z yoklanÄ±yor.