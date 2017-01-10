Rus ritmik cimnastikÃ§i Yana Kudryavtseva, sakatlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle spor kariyerine veda etti.
Rus ritmik cimnastikçi Yana Kudryavtseva, sakatlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle 19 yaÅŸÄ±nda spor kariyerini noktaladÄ±.UluslararasÄ± Cimnastik Federasyonundan (FIG) yapÄ±lan açÄ±klamada, Kudryavtseva'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±klar nedeniyle emeklilik kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Kudryavtseva, 3 yÄ±llÄ±k kariyerinde farklÄ± kategorilerde 13 dünya ÅŸampiyonluÄŸu kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Rus sporcu, Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 Olimpiyat OyunlarÄ±'nda ise gümüÅŸ madalya elde etmiÅŸti.