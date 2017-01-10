Ana Sayfa | SPOR 10/01/2017 18:51

BeÅŸiktaÅŸ ile anÄ±lan Portekizli oyuncu Eder Porto yolunda


BeÅŸiktaÅŸ ile bir dÃ¶nem adÄ± anÄ±lan Portekizli oyuncu Eder'i Porto'nun kiralamak istediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Portekiz Premier Ligi'nin güçlü takÄ±mlarÄ±ndan Porto, Fransa'nÄ±n Lille takÄ±mÄ±nda forma giyen Portekizli futbolcu Eder'i kadrosuna katmak istiyor.Portekiz basÄ±nÄ±nda çÄ±kan haberlere göre, Porto'nun 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu için yüksek bir bonservis vermek istemediÄŸi ve oyuncuyu ilk etapta kiralamak istediÄŸi kaydedildi.

BEÅžÄ°KTAÅž Ä°LE ANILMIÅžTI

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nda ülkesinin kupaya uzanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan golü atan Eder'in adÄ± bir dönem BeÅŸiktaÅŸ'la da anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu sezon Lille formasÄ±yla 17 maça çÄ±kan Eder, 4 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gösterdi. 29 yaÅŸÄ±ndaki golcü oyuncunun adÄ± zaman zaman Türk takÄ±mlarÄ±yla da anÄ±lÄ±yordu.

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