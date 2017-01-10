Eski GalatasaraylÄ± Melo Ä°kinci yarÄ±da Sabri'ye oynamazsan seni dÃ¶verim dedim sonuÃ§ maÃ§Ä± kazandÄ±k

Bir dÃ¶nem G.Saray formasÄ± giyen Felipe Melo, Fox Sport'a verdiÄŸi rÃ¶portajda TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir anÄ±sÄ±ndan bahsetti.

Ä°nter'den Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, Fox Sport'a kariyeri ile ilgili itiraflarda bulundu. 'Pitbull' lakaplÄ± yÄ±ldÄ±z, G.Saray formasÄ± giyerken Bursaspor ile oynadÄ±klarÄ± Türkiye KupasÄ± finalinde (2015) Sabri SarÄ±oÄŸlu ile saha içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma hakkÄ±nda, "Devre arasÄ±nda 'Ä°kinci yarÄ±da gerçek Sabri gibi oynamazsan seni döverim' dedim. Sabri ikinci yarÄ±daki oyunuyla maçÄ± kazandÄ±ran isim oldu" ifadelerini kullandÄ±. Ä°ki oyuncu maçta yumruklaÅŸmanÄ±n eÅŸiÄŸine gelmiÅŸti.

"Ä°NTÄ°KAMIMI ALDIM"

Fotomaç'Ä±n haberine göre; Melo, F.Bahçe'ye Türk Telekom Arena'da 2-1 yenildikleri 2012'deki karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra Mehmet Topuz'un köpek gibi iÅŸeme hareketiyle kendisini taklit etmesine çok kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirterek, "KadÄ±köy'de ÅŸampiyonluk kupasÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p, intikamÄ±mÄ± aldÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.