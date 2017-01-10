Ana Sayfa | SPOR 10/01/2017 19:03

GalatasaraylÄ± Yasin Ã–ztekin'in akÄ±beti belli oldu


Tuzlaspor maÃ§Ä±nda disiplinsiz davranÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Yasin Ã–ztekin hakkÄ±nda Galatasaray kulÃ¼bÃ¼ kararÄ±nÄ± verdi.

Galatasaray'da Yasin Öztekin takÄ±ma dahil oluyor. Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda oynanan Tuzlaspor maçÄ±nda gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kart ve disiplinsiz davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle süresiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan futbolcu, takÄ±ma dahil olacak.KÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±sÄ± olduÄŸu için Atiker Konyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±ma dahil olacak. Bu sezon sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± forma altÄ±nda 19 resmi maça çÄ±kan Öztekin, attÄ±ÄŸÄ± 8 golle Galatasaray'Ä±n en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptÄ±.

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