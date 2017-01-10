Galatasaray Garry Rodrigues iÃ§in servet Ã¶demiÅŸ

Ara sezonda Galatasaray, PAOK'un baÅŸarÄ±lÄ± genÃ§ oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaÅŸtÄ±.

Galatasaray, ilk transferini PAOK'tan Garry Rodrigues ile yaptÄ±. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, genç oyuncuyla 4.5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± borsaya bildirdi.Ä°ÅŸte o açÄ±klama;"Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve Kulübü PAOK FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3.500.000 EUR tutarÄ±nda bonservis bedeli ödenecektir. AyrÄ±ca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20'si de PAOK FC kulübüne ödenecektirFutbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan baÅŸlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸartlarda anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

YILLIK 1 MÄ°LYON 350 BÄ°N EURO

2016-2017 sezonu için net 675.000 EUR sabit transfer ücreti

2017-2018 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Åžirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrÄ±ca; takÄ±mÄ±n futbolcunun fiilen oynadÄ±ÄŸÄ± TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarÄ±nda alacaÄŸÄ± her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadÄ±ÄŸÄ± müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiÄŸi müsabakalar için %50 ve ilk 18 kiÅŸilik kadroda olup oyuna girmediÄŸi müsabakalar için %25 oranÄ±nda ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadÄ±ÄŸÄ± müsabakalar için prim ödemesi yapÄ±lmaz. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."