Galatasaray Rodrigues'i kadrosuna kattÄ±

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netim, Hollanda vatandaÅŸÄ± Garry Rodrigues ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±

Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde olan ve saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen YeÅŸil Burun AdalarÄ± asÄ±llÄ± Hollanda vatandaÅŸÄ± Garry Rodrigues'i 4,5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kadrosuna kattÄ±.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, "Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve kulübü PAOK ile oyuncunun transferi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3 milyon 500 bin avro tutarÄ±nda bonservis bedeli ödenecektir. AyrÄ±ca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin yüzde 20'si de PAOK Kulübüne ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan baÅŸlamak üzere 4,5 futbol sezonu için anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Rodrigues'in sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpten 2016-2017 sezonunun kalan bölümü için 675 bin avro, geri kalan 4 sezonun her biri için de 1 milyon 350 bin avro sabit ücret alacaÄŸÄ± bildirildi.Öte yandan 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun, oynadÄ±ÄŸÄ± Spor Toto Süper Lig ve UEFA maçlarÄ±nda alÄ±nacak her puan için 4 bin avro prim alacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Primlerin, futbolcunun ilk 11'de oynadÄ±ÄŸÄ± müsabakalar için yüzde 100'ü, sonradan oyuna girdiÄŸi müsabakalar için yüzde 50'si ve 18 kiÅŸilik kadroda olup oyuna girmediÄŸi müsabakalar için ise yüzde 25'i oranÄ±nda ödeneceÄŸi kaydedildi.