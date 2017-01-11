Domagoj Vida'nÄ±n isteÄŸi Galatasaray'Ä± Ã§Ä±kmaza soktu

Dinamo Kiev'de oynayan Domagoj Vida, bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro isteyince Galatasaray'Ä±n transferi de yalan oldu.

Galatasaray'Ä±n stoper transferi için görüÅŸmelerde bulunduÄŸu Domagoj Vida için kulübü Dinamo Kiev, 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep etti.SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lardan alÄ±nan bilgilere göre Vida için istenen bu bedelin transferi çÄ±kmaza soktuÄŸu öÄŸrenildi. Yönetimin 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif ettiÄŸi Dinamo Kiev'in 10 milyon Euro'nun altÄ±ndaki teklifleri reddettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Öte yandan Vida'ya Ä°ngiltere'den Sunderland kulübünün de talip olduÄŸu ifade edildi.

HUGO Ä°ÇÄ°N HABER BEKLENÄ°YOR

Galatasaray, Vida'dan gelen olumsuz haberler sonrasÄ±nda ibreyi Brezilya'ya çevirdi.Palmeiras'tan Vitor Hugo için teklif yapÄ±p beklemeye geçen sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim oyuncunun 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim talep etti. Ä°lk aÅŸamada Brezilya ekibine 4 milyon Euro'luk bir teklif sunan Galatasaray'Ä±n Hugo transferiyle ilgili bu hafta içerisinde sonuç almasÄ± bekleniyor.