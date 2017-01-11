FenerbahÃ§e ezeli rakibi Galatasaray'Ä±n istediÄŸi futbolcuyu renklerine baÄŸladÄ±

Galatasaray'Ä±n transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan iÃ§in FenerbahÃ§e hÄ±zlÄ± davranarak anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

SarÄ±-Lacivertliler, son dönemde A Milli TakÄ±m formasÄ±nÄ± da giymeye baÅŸlayan gurbetçi Kaan Ayhan'Ä± bitirdi. 22 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu için Fener'in Fortuna Düsseldorf'a 1 milyon Euro (4 milyon TL) bonservis bedeli ödeyeceÄŸi öÄŸrenildi. Kanarya'nÄ±n yeni yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n normalde hafta baÅŸÄ±nda Türkiye'ye ayak basacaÄŸÄ±, ancak birçok transfer gibi kötü hava koÅŸullarÄ±na takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kaan Ayhan'Ä±n en kÄ±sa zamanda gelip 4 yÄ±llÄ±k resmi sözleÅŸmeye imza atmasÄ± planlanÄ±yor.

ADVOCAAT'IN YENÄ° JOKERÄ°

1.85 boyundaki Kaan Ayhan'Ä±n asÄ±l mevkisi stoper, ancak hem saÄŸ bekte hem de ön libero bölgesinde oynayarak fark yaratÄ±yor. Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasÄ±yla 10 lig maçÄ±na çÄ±kan milli yÄ±ldÄ±z 1 gole de asistiyle katkÄ± saÄŸladÄ±. Fenerbahçe'nin yeni transferini hocasÄ± Dick Advocaat'Ä±n 'joker' olarak kullanÄ±p yavaÅŸ yavaÅŸ 'ideal kadroda' kendisine yer açmasÄ± bekleniyor.

ALTYAPISI SCHALKE

Almanya'da Schalke altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Kaan Ayhan, daha sonra kiralÄ±k olarak E.Frankfurt'a gitti. Sonra tekrar Schalke'ye dönen genç futbolcuyu Fortuna Düsseldorf bonservisiyle birlikte aldÄ±. Terim'in ve kurmaylarÄ±nÄ±n yakÄ±ndan takip ettiÄŸi gurbetçilerden biri olan 22 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, A Milli TakÄ±m'a yükselerek zirvelerinden birini yaptÄ±.