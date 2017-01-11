Ana Sayfa | SPOR 11/01/2017 11:35

BeÅŸiktaÅŸ ile adÄ± anÄ±lan Fernando Torres'in yeni adresi belli oldu


Ä°spanyol golcÃ¼ Fernando Torres'in Ä°ngiltere 2. Ligine gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Atletico Madrid'in yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Ä°spanyol golcünün Newcastle United'dan gelen transfer teklifini kabul ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Torres'in transferi için Ä°spanyol teknik adam Benitez'in oyuncu ile bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ve bu görüÅŸme sonrasÄ±nda futbolcunun ikna olduÄŸu ifade edildi.

2. LÄ°GE GÄ°DÄ°YOR

Transferle ilgili kÄ±sa süre içerisinde resmi açÄ±klamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Fernando Torres transferde bir pürüz çÄ±kmamasÄ± durumunda sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ± Championship'te geçirecek.Newcastle United, Ä°ngiltere Championship'te 25 maçta topladÄ±ÄŸÄ± 52 puanla ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor...

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


FIFA'nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni iÃ§in hazÄ±rlanan 100 bin dolar deÄŸerindeki saatler Ã§alÄ±ndÄ±

FÄ°FA Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni Ã¶ncesi skandal bir olay yaÅŸandÄ±. Ã–dÃ¼l olarak verilecek saatlerin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.


TÃ¼rk futbolunda bir ilk video yardÄ±mcÄ± hakem uygulamasÄ± geliyor

MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu ile TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem DanÄ±ÅŸmanÄ± Roberto Rosetti, SÃ¼per Lig hakem ve yardÄ±mcÄ± hakemlerine yaptÄ±klarÄ± seminerde, maÃ§larda artÄ±k video yardÄ±mcÄ± hakem uygulamasÄ±na baÅŸvurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


HollandalÄ± teknik adam Seedorf'tan ÅŸok Galatasaray itirafÄ±

Ã‡in'in FC Shenzen takÄ±mÄ±nda teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapan Clarence Seedorf, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmediÄŸi iÃ§in Ã§ok piÅŸman olduÄŸunu dile getirdi.