BeÅŸiktaÅŸ ile adÄ± anÄ±lan Fernando Torres'in yeni adresi belli oldu

Ä°spanyol golcÃ¼ Fernando Torres'in Ä°ngiltere 2. Ligine gideceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Atletico Madrid'in yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Ä°spanyol golcünün Newcastle United'dan gelen transfer teklifini kabul ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. Torres'in transferi için Ä°spanyol teknik adam Benitez'in oyuncu ile bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ve bu görüÅŸme sonrasÄ±nda futbolcunun ikna olduÄŸu ifade edildi.

2. LÄ°GE GÄ°DÄ°YOR

Transferle ilgili kÄ±sa süre içerisinde resmi açÄ±klamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Fernando Torres transferde bir pürüz çÄ±kmamasÄ± durumunda sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nÄ± Championship'te geçirecek.Newcastle United, Ä°ngiltere Championship'te 25 maçta topladÄ±ÄŸÄ± 52 puanla ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor...