Ana Sayfa | SPOR 11/01/2017 12:28

RÄ±dvan Dilmen KulÃ¼pler borÃ§lanÄ±rsa adres CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan


TRT'de konuÅŸan RÄ±dvan Dilmen SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "Tayyip Bey'i Ã§ok severim. TÃ¼rk futbolu ve TÃ¼rkiye iÃ§in bÃ¼yÃ¼k ÅŸans. Adres ErdoÄŸan" dedi.

Futbol yorumcusu RÄ±dvan Dilmen TRT'de ErdoÄŸan ArÄ±kan'la Süper ligdeki ilk yarÄ±yÄ± deÄŸerlendirdi. Dilmen transfer haberlerinden sonra konuyu kulüplerin mali yapÄ±sÄ±na getirirken borçlanmayla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± anlattÄ±. Ünlü yorumcu RÄ±dvan Dilmen, kulüplerin borçlanmasÄ±yla ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gidilmesini ve yasa çÄ±kartÄ±lmasÄ±nÄ± tavsiye etti. Dilmen, Tayyip Bey'i çok severim. Türk futbolu ve Türkiye için büyük ÅŸans. Adres ErdoÄŸan' dedi...

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