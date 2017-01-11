Ana Sayfa | SPOR 11/01/2017 13:06

HollandalÄ± teknik adam Seedorf'tan ÅŸok Galatasaray itirafÄ±


Ã‡in'in FC Shenzen takÄ±mÄ±nda teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapan Clarence Seedorf, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmediÄŸi iÃ§in Ã§ok piÅŸman olduÄŸunu dile getirdi.

Futbolun Oscar'Ä± olarak deÄŸerlendirilen, daha önce Ballon Dor FIFA olarak anÄ±lan "The Best"in ödül töreni muhteÅŸem anlara sahne oldu.2016'nÄ±n en iyisi Real Madrid'den Ronaldo seçilirken, Galatasaray'dan teklif alan ancak bunu kabul etmeyip Çin'in FC Shenzen takÄ±mÄ±na giden teknik direktör Clarence Seedorf ise hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"TEKRAR TEKLÄ°F OLURSA KABUL EDERÄ°M"

HollandalÄ± teknik adam, "Hata yapmÄ±ÅŸÄ±m. Åžu an için tekrar teklif olursa kabul ederim" diye konuÅŸtu. Seedorf, Riekerink konusunda ise çarpÄ±cÄ± bir açÄ±klamada bulundu. HollandalÄ± efsane isim, "Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±ndaki teknik direktör de HollandalÄ± ama tanÄ±mÄ±yorum. Çünkü pek kariyeri yoktu" ifadelerini kullandÄ±. Ödül töreninde yer alan diÄŸer tanÄ±dÄ±k isim de Geremi idi. GençlerbirliÄŸi'nden Real Madrid'e transfer olarak Türkiye'nin futbol tarihinde yerini alan Kamerunlu eski futbolcu, eÅŸi ile birlikte Türkiye'yi çok özlediÄŸini ifade etti. Süper Lig'i yakÄ±ndan takip ettiÄŸine de vurgu yapan Geremi, terör olaylarÄ±na çok üzüldüÄŸünü de dile getirdi.

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