TÃ¼rk futbolunda bir ilk video yardÄ±mcÄ± hakem uygulamasÄ± geliyor

MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu ile TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem DanÄ±ÅŸmanÄ± Roberto Rosetti, SÃ¼per Lig hakem ve yardÄ±mcÄ± hakemlerine yaptÄ±klarÄ± seminerde, maÃ§larda artÄ±k video yardÄ±mcÄ± hakem uygulamasÄ±na baÅŸvurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Süper Lig hakemleri ve Süper Lig yardÄ±mcÄ± hakemlerinin 2016-2017 Sezonu Devre ArasÄ± Semineri, Antalya'nÄ±n turizm bölgesi Belek'teki Calista Luxury Otel'de devam ediyor. Seminerde MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu ile TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem DanÄ±ÅŸmanÄ± Roberto Rosetti, katÄ±lÄ±mcÄ± hakemlere sezonun ikinci yarÄ±sÄ±ndaki uygulamalar ve talimatlar ile ilgili bilgi verdi.

"15. HAFTA ÇOK Ä°YÄ° GÄ°DEN HAFTAMIZDI"

Yusuf NamoÄŸlu, 16 haftalÄ±k sezona iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve ilk haftalarÄ± iyi geçirdiklerini anlattÄ±. Bir iki spesifik hata yaÅŸandÄ±ktan sonra yeniden toparlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen NamoÄŸlu, "15'inci hafta çok iyi giden haftamÄ±zdÄ±. 16'ncÄ± hafta bazÄ± hatalarÄ±n olduÄŸu hafta olarak hafÄ±zalarda kaldÄ±. Burada yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz hatalarÄ± masaya yatÄ±rÄ±p geleceÄŸe dönük aynÄ± hatalarÄ± yapmamak için çeÅŸitli uygulamalardan geçtik. Ä°kinci yarÄ±da bilgi daÄŸarcÄ±ÄŸÄ±na koyduÄŸumuz bu bilgilerle çok daha iyi maçlar yöneteceÄŸimize, arkadaÅŸlara inancÄ±m tamdÄ±r" diye konuÅŸtu.

"EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇÄ°RECEÄžÄ°Z"

NamoÄŸlu, VAR uygulamasÄ± hakkÄ±nda eleÅŸtiri dozu olan bir konuya deÄŸinmek istediÄŸini belirtti. Hakeme yardÄ±mcÄ± olan teknolojik bir sistem olduÄŸunu anlatan NamoÄŸlu, "TÄ±pkÄ± gol çizgisine konan gol kararÄ± gibi. Biz de bundan esinlenerek gözlemcilik müessesemizi, bir nevi teknolojik gözlem anlamÄ±nda bir sisteme doÄŸru Avrupa'da da olan örnekleriyle karÄ±ÅŸÄ±k hale getirip farklÄ± bir noktaya getirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa zamanda hayata geçireceÄŸiz" dedi. TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem DanÄ±ÅŸmanÄ± Ä°talyan Roberto Rosetti ise maçlardaki bazÄ± pozisyonlarda oyun kurallarÄ± hakkÄ±nda hakemleri bilgi verdi.