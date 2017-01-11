FIFA'nÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni iÃ§in hazÄ±rlanan 100 bin dolar deÄŸerindeki saatler Ã§alÄ±ndÄ±

FÄ°FA Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni Ã¶ncesi skandal bir olay yaÅŸandÄ±. Ã–dÃ¼l olarak verilecek saatlerin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

FIFA'nÄ±n, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyilerini ödüllendirdiÄŸi The Best (En Ä°yisi) töreninde yaÅŸanan bir olay büyük yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Organizasyonun sponsorlarÄ±ndan dünyaca ünlü saat markasÄ± Hublot'un geceye özel hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 6 adet saat çalÄ±ndÄ±.Gecede ödül kazananlara verilmek üzere tasarlanan Hublot Big Bang marka saatler FIFA Merkezi ve TV stüdyolarÄ± arasÄ±nda bir yerde kayboldu.

TOPLAM DEÄžERÄ° 100 BÄ°N DOLAR

Saatlerin toplam yaklaÅŸÄ±k deÄŸerinin 100 bin dolar olduÄŸu açÄ±klanÄ±rken, firmanÄ±n bir yetkilisi, "Saatlerin durumunu araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Bir yerlerde kayboldu" ifadelerini kullandÄ±. Ä°sviçre polisinin de güvenlik kameralarÄ±nÄ± incelediÄŸi ve soruÅŸturmayÄ± büyük bir titizlikle sürdürdüÄŸü belirtildi.