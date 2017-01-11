GÃ¶ztepe'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Buruk Hamit AltÄ±ntop hakkÄ±nda Ã§Ä±kan transfer iddialarÄ±na cevap verdi

GÃ¶ztepe teknik direktÃ¶rÃ¼ Okan Buruk, Hamit AltÄ±ntop'u transfer etmeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

TFF 1. Lig'de ilk bölümü lider tamamlayan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, Hamit AltÄ±ntop'u transfer edecekleri yönündeki iddialarÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Göztepe'nin Antalya'da yaptÄ±ÄŸÄ± kampta AA muhabirine açÄ±klamalarda bulunan Okan Buruk, Hamit AltÄ±ntop'un Göztepe'ye transfer olacaÄŸÄ± yönünde çÄ±kan haberlere iliÅŸkin, "Çok sevdiÄŸim ve deÄŸerli bir insan ama Hamit AltÄ±ntop'la görüÅŸmemiz olmadÄ±." dedi.

"KENDÄ° YOLUNDA BAÅžARILAR DÄ°LÄ°YORUM"

Buruk, Hamit'in Türk futboluna önemli hizmetler verdiÄŸini belirterek, "Hamit, normalde de görüÅŸtüÄŸüm ve deÄŸer verdiÄŸim bir insan. Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray gibi çok önemli takÄ±mlarda oynadÄ±. GeleceÄŸi ile ilgili nasÄ±l bir karar vereceÄŸini bilemem ama bizim orta sahamÄ±zda zaten 7 oyuncumuz var. En son Murat AkÄ±n aramÄ±za katÄ±ldÄ±. O mevkide bir arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z yok. Hamit'in de ne düÅŸündüÄŸünü bilmiyorum. Sosyal medya üzerinden Hamit'e karÅŸÄ± yazÄ±lanlarÄ± görüyorum ama ÅŸunu da söylemem gerekiyor, Hamit, Türk futbolu için çok önemli ve deÄŸerli bir isim. Türk futboluna inanÄ±lmaz hizmet eti. Onun kendi yolunda baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum." diye konuÅŸtu.

"DAHA Ä°YÄ° OLMAK ZORUNDAYIZ"

Genç teknik adam, sezon baÅŸÄ±nda önlerine koyduklarÄ± hedefler doÄŸrultusunda ilerlediklerini dile getirerek, önlerinde daha zorlu 18 maçlÄ±k bir dönemin bulunduÄŸunu aktardÄ±.Ligde her takÄ±mÄ±n birbirini yenebilecek güçte olduÄŸunu vurgulayan Okan Buruk, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Hem oyun anlamÄ±ndaki geliÅŸimimiz hem taraftarÄ±mÄ±zla bütünleÅŸmemiz hem de dÄ±ÅŸarÄ±ya verdiÄŸimiz imaj anlamÄ±nda iyi ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyoruz ama Süper Lig'e ulaÅŸmak için daha iyi olmak zorundayÄ±z. Ä°lk yarÄ± sonunda yenilmez takÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. O yüzden her maça çok ciddi hazÄ±rlanmak gerekiyor. BandÄ±rma maçÄ±nda 3-1 öndeyken karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 3-3 bitmesi bunun iyi bir örneÄŸiydi. Konsantrasyonunuzu kaybetmemeniz gereken bir lig. SabÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde maç maç giderek bir üst lige ulaÅŸmak istiyoruz. Ä°nÅŸallah Allah nasip eder."

"FAVORÄ°SÄ° OLMAYAN BÄ°R LÄ°GDEYÄ°Z"

Ligde takÄ±mlarÄ±n puan sÄ±ralamasÄ±nda birbirine çok yakÄ±n olduÄŸuna deÄŸinen Buruk, "Çok sayÄ±da takÄ±mÄ±n Süper Lig'e çÄ±kma ÅŸansÄ± devam ediyor. Her takÄ±m seri yakaladÄ±ÄŸÄ±nda iyi iÅŸler baÅŸarabilir. Bu nedenle favorisi olmayan bir ligdeyiz. Göztepemizin ne kadar deÄŸerli bir camia ve Süper Lig'e ne kadar yakÄ±ÅŸan bir kulüp olduÄŸunu her zaman söylüyoruz. AyrÄ±ca Ä°zmir'in çok önemli bir ÅŸehir, marka olduÄŸunu söylüyoruz. Ä°ki ismin birleÅŸtiÄŸinde Süper Lig'e çok yakÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Biz Ä°zmir'i temsil eden bir takÄ±mÄ±z. Ä°zmir ismini, baÅŸarÄ± ve gururla taÅŸÄ±yÄ±p inÅŸallah Süper Lig'e ulaÅŸmak istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Teknik direktör olarak kendini geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Okan Buruk, ÅŸu andaki tek hedefinin Göztepe'yi Süper Lig'e çÄ±karmak olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.Transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Okan Buruk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Ä°ki tane çok iyi forvetimiz var. Bize hala forvet yazÄ±yorlar. TaraftarlarÄ±mÄ±z çÄ±kan haberlere inanmasÄ±n. Kone'yi, Samsunspor'a kiralÄ±k olarak verdik. Yine ön tarafta bize alternatif saÄŸlayabilecek bir oyuncu bakÄ±yoruz. Sol beke de bir oyuncu bakÄ±yoruz, o kadar." ifadelerini kullandÄ±.