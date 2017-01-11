FenerbahÃ§e Partizani Tiran hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±na hazÄ±rlÄ±k kapsamÄ±nda FenerbahÃ§e bu akÅŸam Partizani Tiran ile mÃ¼cadele edecek

Fenerbahçe Partizani Tiran maçÄ± ile bu akÅŸam hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± oynayacak. Antalya kampÄ±nda iyi bir hazÄ±rlÄ±k kampÄ± geçirmek isteyen Fenerbahçe, sezon öncesinde antrenman maçlarÄ± oynayarak ligde kuracaÄŸÄ± ideal kadroyu oluÅŸturmak istiyor. Peki Fenerbahçe Partizani Tiran hazÄ±rlÄ±k maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Partizani Tiran maçÄ± hangi kanalda saat kaçta?

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma 11 Ocak ÇarÅŸamba günü saat 20.00'da baÅŸlayacak. Maç teve2'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.