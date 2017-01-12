Galatasaray BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± istiyor

Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Ersan Adem GÃ¼lÃ¼m'Ã¼ renklerine katmak istiyor

Stoper arayÄ±ÅŸÄ±nda olan Galatasaray’a eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Ersan Adem Gülüm, önerildi. Ä°ki stoper takviyesi planlayan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, Ersan seçeneÄŸini de masaya yatÄ±rdÄ±. Çin Ligi’nde oynayan Ersan’Ä±, kulübü Hebei China Fortune’Ä±n göndermek istediÄŸi belirtiliyor.Çin kulübünün en kötü ihtimalle Ersan’Ä± kiralÄ±k olarak vereceÄŸi ve yÄ±llÄ±k ücretini ödemeye devam edeceÄŸi belirtiyor. Hebei, sadece 1 milyon Euro kiralama bedeli talep ediyor ve bunun için de 5 taksit yapmayÄ± teklif ediyor.

Ersan, UEFA Kriterleri nedeniyle yÄ±llÄ±k 65 milyon maaÅŸ kÄ±sÄ±tÄ± olan G.Saray’a cazip geliyor. Buna karÅŸÄ±n Ersan Gülüm’ün bugüne kadar eski kulübü BeÅŸiktaÅŸ ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar nedeniyle Galatasaray, bu oyuncuya çekimser bakÄ±yor.

Ersan’Ä±n Çin’e gittikten sonra bile her fÄ±rsatta BeÅŸiktaÅŸ’Ä± ziyaret etmesi ve siyah beyazlÄ±lar için “Yuvam” açÄ±klamalarÄ±nda bulunmasÄ± Galatasaray’da “AlÄ±rsak acaba taraftar tepki duyar mÄ±” endiÅŸesi yarattÄ±. Öncelikli hedefi G.BirliÄŸi’nden Ahmet ÇalÄ±k olan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüp, bu oyuncunun maliyetini düÅŸüremezse Ersan Gülüm seçeneÄŸini de ciddi olarak deÄŸerlendirmeye alacak.