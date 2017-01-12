Ana Sayfa | SPOR 12/01/2017 06:55

FenerbahÃ§e'nin yÄ±ldÄ±zÄ± Fernandao Ã‡in yolcusu

Fernandao

Bursaspor'dan FenerbahÃ§eye transfer olan ve sarÄ± lacivertli kulÃ¼pte baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergileyen Fernandao'ya Ã‡in'den teklif geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Dick Advocaat'Ä±n adÄ±nÄ±n UEFA listesine bildirileceÄŸini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Fernandao için kulübe gelen 5 milyon euroluk teklifin reddedildiÄŸi öÄŸrenildi. Teklifin Seedorf'un teknik direktörlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ± Çin kulüplerinden Shenzen'den geldiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

SarÄ± lacivertli yönetimin teklifi reddetme sebebinin ise Advocaat'Ä±n talebi doÄŸrultusunda olduÄŸu ifade edildi. HollandalÄ± teknik adamÄ±n Emenike (Kadro dÄ±ÅŸÄ±) ve Van Persie'nin (Fiziksel durumu) durumlarÄ±nÄ± göz önüne alarak bu transfere onay vermediÄŸi belirtildi.

Forvette alternatifsiz kalmak istemeyen tecrübeli teknik adamÄ±n BrezilyalÄ± futbolcunun yükselen formunu da göz önünde bulundurarak yönetime 'satmayÄ±n' raporu verdiÄŸi ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin de astronomik bir rakam gelmemesi durumunda Fernandao'yu kadroda tutmaya devam edeceÄŸi öÄŸrenildi.

MENAJERÄ° ÇÄ°N'Ä° DOÄžRULADI

Fernandao'nun menajeri Eduardo Uram oyuncusunun transferine yönelik çarpÄ±cÄ± mesajlar verdi. Ajansspor'a konuÅŸan Uram ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;

"Fenerbahçe teklifi yerinde buluyorsa, önerilen sözleÅŸme koÅŸullarÄ± bizim için de uygunsa, sorun yok, Fernandao Çin'de oynar. Hiçbir sorun olmaz. Ben zaten geliÅŸmeleri Fenerbahçe'yle paylaÅŸÄ±yorum. Åžimdiden kesin bir ÅŸey söyleyemeyiz. Türkiye'deki diÄŸer büyük kulüplerden teklif almadÄ±k. Ne BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ne de Trabzonspor'un teklifi oldu. Fernandao mutlak biçimde Çin'e gidecek diye kural yok. BaÅŸka ülkelerden de opsiyonlarÄ± var; ama tüm bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Fenerbahçe'de baÅŸarÄ±lÄ±, kalÄ±rsa çok iyi bir ikinci yarÄ± yapacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum"

 
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