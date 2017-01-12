Trabzonsporlu oyuncu Mehmet Ekici'nin akÄ±beti belli oldu

Tarbzonspor'da oynayan futbolcu Mehmet Ekici'nin BeÅŸiktaÅŸ'a mÄ± yoksa FenerbahÃ§e'ye mi gideceÄŸi konusu netliÄŸe kavuÅŸtu.

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Transfer Komitesi BaÅŸkanÄ± Umut Güner, Trabzonspor ile sözleÅŸmesi sezon sonu bitecek olan Mehmet Ekici'nin babasÄ± ve menajeri HacÄ± Ekici ile bir araya gelip son kez pazarlÄ±k yaptÄ±. GörüÅŸmeler sonucunda Güner ve baba Ekici prensipte anlaÅŸma saÄŸlayÄ±p el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

SEZON SONUNDA BEÅžÄ°KTAÅž'A GÄ°DECEK

Hürriyet'in haberine göre; yapÄ±lan anlaÅŸmaya göre Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edecek, sezonun bitmesinin ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a katÄ±lacak.Bu ilginç anlaÅŸmanÄ±n sebebi ise teknik direktör Åženol GüneÅŸ'in, "Kadromda Mehmet Ekici'nin pozisyonunda oynayan futbolcu var. Devre arasÄ±nda gelmese de olur" sözleri büyük rol oynadÄ±.

BABASI FENERBAHÇE Ä°LE GÖRÜÅžTÜK AMA CÄ°DDÄ° BÄ°R DURUM YOKTU

Mehmet Ekici'nin babasÄ± HacÄ± Ekici ise, "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüÅŸtük. Fakat ciddi bir durum yoktu. Mehmet sezon sonunda BeÅŸiktaÅŸ'a gidecek" dedi.