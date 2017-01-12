Ana Sayfa | SPOR 12/01/2017 09:14

Trabzonsporlu oyuncu Mehmet Ekici'nin akÄ±beti belli oldu


Tarbzonspor'da oynayan futbolcu Mehmet Ekici'nin BeÅŸiktaÅŸ'a mÄ± yoksa FenerbahÃ§e'ye mi gideceÄŸi konusu netliÄŸe kavuÅŸtu.

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Transfer Komitesi BaÅŸkanÄ± Umut Güner, Trabzonspor ile sözleÅŸmesi sezon sonu bitecek olan Mehmet Ekici'nin babasÄ± ve menajeri HacÄ± Ekici ile bir araya gelip son kez pazarlÄ±k yaptÄ±. GörüÅŸmeler sonucunda Güner ve baba Ekici prensipte anlaÅŸma saÄŸlayÄ±p el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

SEZON SONUNDA BEÅžÄ°KTAÅž'A GÄ°DECEK

Hürriyet'in haberine göre; yapÄ±lan anlaÅŸmaya göre Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edecek, sezonun bitmesinin ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'a katÄ±lacak.Bu ilginç anlaÅŸmanÄ±n sebebi ise teknik direktör Åženol GüneÅŸ'in, "Kadromda Mehmet Ekici'nin pozisyonunda oynayan futbolcu var. Devre arasÄ±nda gelmese de olur" sözleri büyük rol oynadÄ±.

BABASI FENERBAHÇE Ä°LE GÖRÜÅžTÜK AMA CÄ°DDÄ° BÄ°R DURUM YOKTU

Mehmet Ekici'nin babasÄ± HacÄ± Ekici ise, "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüÅŸtük. Fakat ciddi bir durum yoktu. Mehmet sezon sonunda BeÅŸiktaÅŸ'a gidecek" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Samuel Eto'o iÃ§in Fransa'dan talip var

Antalyaspor'da yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan futbolcu Samuel Eto'o iÃ§in TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±ndan sonra Fransa Ligue 1 ekibi Lille'nin transfer teklifi yapacaÄŸÄ± iddia ediliyor.

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. ve 6. hafta maÃ§ programÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 5. ve 6. haftanÄ±n maÃ§ programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kupada heyecan 17 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek


Caner Erkin idmanlara ne zaman baÅŸlayacak

BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayan Caner Erkin, Antalya maÃ§Ä±nda geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±ktan sonra idmanlara Mart ayÄ±nda geri dÃ¶neceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.