GalatasaraylÄ± taraftarÄ±n bizimle misin sorusuna Chedjou'dan jet yanÄ±t

Galatasaray teknik adamÄ± Riekerink'in gÃ¶zden Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± Chedjou'nun akÄ±beti belli oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±, yönetim kurulunun da satÄ±ÅŸÄ±na onay verdiÄŸi Aurelien Chedjou geleceÄŸi ile ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Senegalli savunma oyuncusu bir Galatasaray taraftarÄ±nÄ±n, "Bizimle misin?" sorusunu yanÄ±t verdi.Chedjou, "Hala haziran ayÄ±na kadar kontratÄ±m var." diyerek, Ä°stanbul'da kalacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi.

2 YILDA GÖZDEN DÜÅžTÜ

Galatasaray'Ä±n, FransÄ±z ekibi Lille'den 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiÄŸi Chedjou son iki sezonda ciddi bir düÅŸüÅŸ yaÅŸamÄ±ÅŸ ve gözden düÅŸmüÅŸtü. Siyahi savunma oyuncusu son olarak Tuzlaspor ile oynanan Türkiye KupasÄ± maçÄ±nda gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kart nedeniyle de defterden silinmiÅŸti. Chedjou ile bazÄ± Arap kulüplerinin ilgilendiÄŸi ileri sürülmüÅŸ ancak Cim Bom'a resmi bir teklif gelmemiÅŸti.