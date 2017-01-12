Ana Sayfa | SPOR 12/01/2017 09:41

Caner Erkin idmanlara ne zaman baÅŸlayacak


BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayan Caner Erkin, Antalya maÃ§Ä±nda geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±ktan sonra idmanlara Mart ayÄ±nda geri dÃ¶neceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda Ä°nter'den kiraladÄ±ÄŸÄ± Caner Erkin, hem takÄ±ma çabuk adapte olmuÅŸtu hem de gösterdiÄŸi performansla yüzleri güldürüyordu. Ancak 23 Ekim 2016'da Antalya ile oynanan maçta aÅŸil tendonu kopan milli oyuncunun büyük bir ihtimalle sezonu kapattÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulmuÅŸtu. Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafÄ±ndan ameliyat edilen Caner Erkin, bir mucizeye imza attÄ± ve öngörülen tarihten daha önce Nevzat Demir Tesisleri'ne adÄ±m attÄ±.

"HER ÅžEY ÇOK Ä°YÄ° GÄ°TTÄ°"

Konuyla ilgili konuÅŸan Çetinkaya, "Caner, rehabilitasyon dönemini çok iyi atlattÄ±. Hem fiziksel hem de moral seviyesinin yüksek olmasÄ± iyileÅŸme sürecini hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Kendisine verdiÄŸimiz programÄ± harfi harfine uyguladÄ±. Biz de onu devamlÄ± kontrol altÄ±nda tuttuk. Normalde bu tip sakatlÄ±klarda mayÄ±s ayÄ±ndan öncesi dönmesi zordu ancak her ÅŸey çok iyi gitti." dedi. Öte yandan Caner'in bu ay sonunda koÅŸulara, mart baÅŸÄ±nda da takÄ±mla idmanlara baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

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