Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. ve 6. hafta maÃ§ programÄ±

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 5. ve 6. haftanÄ±n maÃ§ programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kupada heyecan 17 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, kupada 5. hafta maçlarÄ± 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde, 6. hafta maçlarÄ± ise 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nÄ±n 5. haftasÄ±nda yapÄ±lacak maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

17 Ocak SalÄ±:

12.00 Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor (Erzincan 13 Åžubat)

12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk)

14.00 Ä°negölspor-Çaykur Rizespor (Ä°negöl Ä°lçe)

16.00 Atiker Konyaspor-KÄ±zÄ±lcabölükspor (Konya BüyükÅŸehir Belediye)

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)

19.45 ElazÄ±ÄŸspor-Galatasaray (ElazÄ±ÄŸ Atatürk)

18 Ocak ÇarÅŸamba:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 AydÄ±nspor 1923-Ümraniyespor (Adnan Menderes)

14.00 GümüÅŸhanespor-Trabzonspor (GümüÅŸhane YeniÅŸehir)

16.00 Göztepe-Sivasspor (Bornova)

18.00 KasÄ±mpaÅŸa-Sancaktepe Belediyespor (Recep Tayyip ErdoÄŸan)

20.00 GençlerbirliÄŸi-Fenerbahçe (Ankara 19 MayÄ±s)

19 Ocak PerÅŸembe:

13.00 KÄ±rklarelispor-ÅžanlÄ±urfaspor (KÄ±rklareli Atatürk)

16.00 Gaziantepspor-OsmanlÄ±spor (MaçÄ±n oynanacaÄŸÄ± stat daha sonra açÄ±klanacak)

18.00 BeÅŸiktaÅŸ-DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi (Vodafone Arena)

20.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Yeni Amasyaspor (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

6. hafta

24 Ocak SalÄ±:

12.00 Tuzlaspor-ElazÄ±ÄŸspor (Tuzla Belediye SahasÄ±)

14.00 KÄ±zÄ±lcabölükspor-GümüÅŸhanespor (DoÄŸan Seyfi AtlÄ±)

14.00 Sancaktepe Belediyespor-Ä°negölspor (15 Temmuz)

16.30 Akhisar Belediyespor-AydÄ±nspor 1923 (Manisa 19 MayÄ±s)

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena)

25 Ocak ÇarÅŸamba:

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Åžehir)

14.00 Menemen Belediyespor-GençlerbirliÄŸi (Menemen Ä°lçe)

14.00 OsmanlÄ±spor-KÄ±rklarelispor (OsmanlÄ±)

16.00 Sivasspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Yeni 4 Eylül)

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker StadÄ±)

20.00 Çaykur Rizespor-KasÄ±mpaÅŸa (Çaykur Didi)

26 Ocak PerÅŸembe:

12.00 DarÄ±ca GençlerbirliÄŸi-Boluspor (DarÄ±ca Ä°lçe)

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)

14.00 ÅžanlÄ±urfaspor-Gaziantepspor (ÅžanlÄ±urfa GAP Arena)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (MaçÄ±n oynanacaÄŸÄ± stat daha sonra açÄ±klanacak)

18.00 Kayserispor-BeÅŸiktaÅŸ (BüyükÅŸehir Belediye Kadir Has)