Ana Sayfa | SPOR 12/01/2017 10:11

Samuel Eto'o iÃ§in Fransa'dan talip var


Antalyaspor'da yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan futbolcu Samuel Eto'o iÃ§in TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±ndan sonra Fransa Ligue 1 ekibi Lille'nin transfer teklifi yapacaÄŸÄ± iddia ediliyor.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n transferi için büyük çaba harcadÄ±ÄŸÄ± fakat Antalyaspor'un satmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Samuel Eto'o için yeni bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. FransÄ±z basÄ±nÄ±ndan Get French Football sitesinin duyurduÄŸu habere göre Ligue 1 ekibi Lille, Samuel Eto'o ile transfer temasÄ±nda bulundu.

BIELSA BEKLENÄ°YOR

Kulüp yetkilileri, takÄ±mÄ±n yeni teknik direktörü olarak düÅŸünülen Marco Bielsa'nÄ±n durumunun netleÅŸmesinin ardÄ±ndan bu transfer için nabÄ±z yoklayacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Eto'o için resmi teklif yapan takÄ±mlar arasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir ve Trabzonspor da bulunuyordu...

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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