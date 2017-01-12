Emre Ã‡olak'Ä±n kÃ¶ÅŸe vuruÅŸu taraftarÄ± coÅŸturdu

Alaves maÃ§Ä±nda Deportivo takÄ±mÄ±nda oynayan Emre Ã‡olak, kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunun ardÄ±ndan Arribas'Ä±n kafa golÃ¼yle skoru 1-1 yaptÄ±.

Ä°spanya Kral KupasÄ± son 16 turu maçlarÄ±nda Deportivo La Coruna, Alaves'e elendi.Emre Çolak'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Deportivo, sahasÄ±nda 2-2 biten ilk maçÄ±n rövanÅŸÄ±nda Alaves'e konuk oldu. MaçÄ±n 45. dakikasÄ±nda Edgar'Ä±n golüyle 1-0 öne geçen Alaves, ilk yarÄ±yÄ± bu skorla önde kapattÄ±. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n hemen baÅŸÄ±nda, 46. dakikada, ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören Theo, Alaves'i 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. Deportivo 62. dakikada Emre Çolak'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunun ardÄ±ndan Arribas'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± kafa gölüyle skoru 1-1'e getirdi.

EMRE ÇOLAK 11'DE BAÅžLADI

Rakibi 10 kiÅŸi olmasÄ±na raÄŸmen yakaladÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendiremeyen Deportivo, Alaves'in deplasmanda attÄ±ÄŸÄ± gol avantajÄ±ndan dolayÄ± Kral KupasÄ±'na veda etti. Deportivo'da ilk 11'de sahaya çÄ±kan Emre Çolak, karÅŸÄ±laÅŸma sonuna kadar oynadÄ±. Öte yandan Emre, verdiÄŸi pasla alkÄ±ÅŸ topladÄ±. La Liga'da mücadele eden Alaves ise yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l aradan sonra ilk kez bu kupada çeyrek finale yükseldi.