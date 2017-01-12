Brezilya'da tarihi Maracana Stadyumu yaÄŸmalandÄ±

Brezilya'da Maracana Stadyumunda, stat iÃ§indeki ekranlarÄ±n, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme cihazlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro kentinde futbol federasyonu yetkilileri Olimpiyat kapanÄ±ÅŸ töreninin ardÄ±ndan eylül ayÄ±ndan bu yana boÅŸ kalan stadÄ±n içine girildiÄŸi, duvar ve tavanlardaki bakÄ±r kablo düzeneklerin, stat içindeki ekranlarÄ±n, yangÄ±n söndürme cihazlarÄ±nÄ±n, sulama hortumlarÄ±nÄ±n ve aralarÄ±nda Brezilya'nÄ±n efsanevi spor gazetecisi Mario Filho'nun büstünün de olduÄŸu bazÄ± eÅŸyalarÄ±n çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

"ACÄ°L ÖNLEM ALIN"

YaÄŸmacÄ±larÄ±n camlarÄ± kÄ±rarak içeri girdiÄŸini kaydeden yetkililer, stadÄ±n daha fazla zarara uÄŸramamasÄ± için acil önlem alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. StadÄ±n geleceÄŸine dair kaygÄ±larÄ±nÄ± ifade eden federasyon, eyalet yöneticileri ve ÅŸehir kulüpleri arasÄ±nda toplantÄ± yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. StadÄ±n sahibi olan Rio eyalet yönetimi, 2014 Dünya KupasÄ± ve 2016 OlimpiyatlarÄ± için yapÄ±lan masraflÄ± yenileme faaliyetinin ardÄ±ndan artÄ±k stadÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamazken, yakÄ±n zaman öncesine kadar maçlarÄ±nÄ± statta oynayan ÅŸehrin dört büyük takÄ±mÄ± Botafogo, Flamengo, Fluminense ve Vasco da Gama da bakÄ±m iÅŸini yüklenmeye yanaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±.