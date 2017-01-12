Galatasaray Ahmet Ã‡alÄ±k'Ä± renklerine baÄŸladÄ±

Galatasaray, uzun sÃ¼redir transfer etmek istediÄŸi Ahmet Ã‡alÄ±k'la 2.4 milyon Euro'ya anlaÅŸtÄ±.

Galatasaray uzun süredir transfer etmek istediÄŸi GençlerbirliÄŸi'nin kaptanÄ± Ahmet ÇalÄ±k'Ä± transfer etti.GençlerbirliÄŸi ile yapÄ±lan pazarlÄ±klar sonucunda Ahmet ÇalÄ±k'Ä±n bonservisi konusunda 2.4 milyon Euro'ya el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

YILLIK 1.2 MÄ°LYON EURO

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar Ahmet ÇalÄ±k ile 4.5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme yapacak. Senelik 1.2 milyon Euro kazanacak olan Ahmet ÇalÄ±k'a puan baÅŸÄ±na da 4 bin Euro verilecek.Resmi açÄ±klamanÄ±n kÄ±sa bir süre içinde yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.