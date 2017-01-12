Ana Sayfa | SPOR 12/01/2017 12:29

Galatasaray Ahmet Ã‡alÄ±k'Ä± renklerine baÄŸladÄ±


Galatasaray, uzun sÃ¼redir transfer etmek istediÄŸi Ahmet Ã‡alÄ±k'la 2.4 milyon Euro'ya anlaÅŸtÄ±.

Galatasaray uzun süredir transfer etmek istediÄŸi GençlerbirliÄŸi'nin kaptanÄ± Ahmet ÇalÄ±k'Ä± transfer etti.GençlerbirliÄŸi ile yapÄ±lan pazarlÄ±klar sonucunda Ahmet ÇalÄ±k'Ä±n bonservisi konusunda 2.4 milyon Euro'ya el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

YILLIK 1.2 MÄ°LYON EURO

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar Ahmet ÇalÄ±k ile 4.5 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme yapacak. Senelik 1.2 milyon Euro kazanacak olan Ahmet ÇalÄ±k'a puan baÅŸÄ±na da 4 bin Euro verilecek.Resmi açÄ±klamanÄ±n kÄ±sa bir süre içinde yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ersan GÃ¼lÃ¼m

BeÅŸiktaÅŸ Ersan GÃ¼lÃ¼m'Ã¼ renklerine kattÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, geÃ§en Åžubat ayÄ±nda Ã‡in ekibi Hebei China Fortune takÄ±mÄ±na sattÄ±ÄŸÄ± Ersan Adem GÃ¼lÃ¼m ile yeniden anlaÅŸma saÄŸladÄ±


Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n Porto'lu Varela'ya yaptÄ±ÄŸÄ± teklif o gerekÃ§eyle kabul gÃ¶rmedi

Kayserispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n istediÄŸi Porto'lu Varela, TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek teklifi kabul etmedi


Brezilya'da tarihi Maracana Stadyumu yaÄŸmalandÄ±

Brezilya'da Maracana Stadyumunda, stat iÃ§indeki ekranlarÄ±n, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme cihazlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.