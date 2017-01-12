Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n Porto'lu Varela'ya yaptÄ±ÄŸÄ± teklif o gerekÃ§eyle kabul gÃ¶rmedi

Kayserispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n istediÄŸi Porto'lu Varela, TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan terÃ¶r olaylarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek teklifi kabul etmedi

Sergen YalçÄ±n yönetiminde kadrosunu güçlendirmeye çalÄ±ÅŸan Kayserispor, teklif yaptÄ±ÄŸÄ± Portolu futbolcunun cevabÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. Portekiz ekibinin formasÄ±nÄ± giyen Silvestre Varela'nÄ±n kendisine yapÄ±lan teklifi Türkiye'de yaÅŸanan terör olaylarÄ±nÄ± bahane ederek reddettiÄŸi öÄŸrenildi. Portekiz'de yayÄ±nlanan A Bola'da yer alan habere göre hem saÄŸ hem sol kanatta oynayabilen 31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu gelen yüksek maaÅŸ teklifine raÄŸmen Kayserispor'a ret yanÄ±tÄ± verdi.