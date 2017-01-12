Ana Sayfa | SPOR 12/01/2017 14:58

BeÅŸiktaÅŸ Ersan GÃ¼lÃ¼m'Ã¼ renklerine kattÄ±

Ersan GÃ¼lÃ¼m

BeÅŸiktaÅŸ, geÃ§en Åžubat ayÄ±nda Ã‡in ekibi Hebei China Fortune takÄ±mÄ±na sattÄ±ÄŸÄ± Ersan Adem GÃ¼lÃ¼m ile yeniden anlaÅŸma saÄŸladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Çin'in Hebei China Fortune takÄ±mÄ±na sattÄ±ÄŸÄ± Ersan Adem Gülüm'ü yeniden renklerine baÄŸladÄ±.Siyah beyazlÄ± kulüp, 7 milyon Euro'ya sattÄ±ÄŸÄ± Ersan'Ä±, bonservisiyle birlikte geri aldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bonservis için ödeyeceÄŸi ücret açÄ±klanmadÄ±.Ersan Gülüm, Galatasaray yönetiminin gündemine de geldi ancak sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, taraftarlarÄ±n tepkilerinden endiÅŸe ettiÄŸi için bu transfere sÄ±cak bakmadÄ±.

BEÅžÄ°KTAÅž'TA 5,5 SEZON OYNAMIÅžTI

Ersan Adem Gülüm, Çin'e transfer olmadan önce BeÅŸiktaÅŸ'ta 5,5 sezon forma giydi. Milli futbolcu bu süreçte siyah beyazlÄ± formayÄ± 94'ü Süper Lig, 13'ü Türkiye KupasÄ±, 19'u da Avrupa kupalarÄ±nda olmak üzere toplamda 126 resmi maçta giydi. Ersan Gülüm bu maçlarda 3 gol atarken, 1 kez kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü.AynÄ± zamanda Avustralya vatandaÅŸÄ± olan Ersan Gülüm, Çin Süper Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 24, Çin Federasyon KupasÄ±'nda 1 maç oynadÄ±.

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