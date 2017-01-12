Ve Garry Rodrigues sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibe kendisini baÄŸlayan imzayÄ± attÄ±

Galatasaray'Ä±n renklerine kattÄ±ÄŸÄ± Garry Rodrigues kendisini sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibe baÄŸlayan imzayÄ± attÄ±

Galatasaray'Ä±n yeni transferi Garry Rodrigues, sözleÅŸme imzaladÄ±.Galatasaray'Ä±n PAOK'tan transfer ettiÄŸi Garry Rodrigues, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n önünde sözleÅŸme imzaladÄ±. Sportif A.Åž. yöneticisi Levent NazifoÄŸlu ile birlikte sözleÅŸme imzalayan 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n da sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Çok deÄŸerli bir oyuncuyla birlikte olduklarÄ±nÄ± belirten Levent NazifoÄŸlu, "Kendisini almak için çok zorlandÄ±k. Kendisi bizimle olmak için çok gayret gösterdi." diyerek sözü Rodrigues'e bÄ±raktÄ±. Galatasaray'a geldiÄŸi için çok mutlu olduÄŸunu ifade eden Rodrigues, "Çok önemli bir camia için ter dökeceÄŸim. Benim için çok büyük bir fÄ±rsat. Elimden gelenin en iyisini yapÄ±p en iyi oyuncu olmak için mücadele edeceÄŸim. Galatasaray formasÄ± giyeceÄŸim için çok mutluyum." dedi. SözleÅŸmeyi imzalayan Rodrigues, 2021 yÄ±lÄ±na kadar kendisini Galatasaray'a baÄŸlayan imzayÄ± attÄ±ÄŸÄ± için 2021 numaralÄ± formayla poz verdi.

"KENDÄ°MÄ° HAZIR HÄ°SSEDÄ°YORUM"

Daha sonra sorularÄ± yanÄ±tlayan Rodrigues, 21 gündür antrenman yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak buna karÅŸÄ±n kendisini hazÄ±r hissettiÄŸini söyleyerek, "Oynamak istiyorum. Bu hafta oynamak için hazÄ±r olduÄŸumu hissediyorum. HocamÄ±n vereceÄŸi karar önemli. Sahada olduÄŸum sürece en iyi ÅŸekilde hizmet edeceÄŸim." dedi. Türkiye Ligi'yle ilgili olarak da bilgi sahibi olduÄŸunu ifade eden 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Daha önce burada oynamÄ±ÅŸ olan arkadaÅŸlarÄ±mdan bilgi aldÄ±m. En önemli ÅŸey oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z oyundan keyif almak. Kendi performansÄ±nÄ± göstererek en iyi ÅŸekilde hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

"SOL AÇIKTA DAHA Ä°YÄ° HÄ°SSEDÄ°YORUM"

TakÄ±mda çok iyi bir hava olduÄŸunu ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendisini çok iyi karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen genç oyuncu, "Dün ilk antrenmanÄ±mÄ± yaptÄ±m. Çok iyi geçti. TakÄ±m içindeki ambiyans ve atmosfer çok iyi. Çok iyi oyuncular var burada. Çok mutluyum burada olduÄŸum için. Kendi adÄ±ma bir üst seviyeye geçmiÅŸ gibi hissediyorum. SaÄŸ veya sol, hangi kanatta oynayacaÄŸÄ±m çok önemli deÄŸil benim için. Sol açÄ±kta kendimi daha iyi hissediyorum ancak hocamÄ±n vereceÄŸi görevi yerine getireceÄŸim.Daha önce Levski Sofya'da oynarken ÅŸampiyonluk mücadelesi vermiÅŸtik ve son maçta kaybetmiÅŸtik ÅŸampiyonluÄŸu. Daha önce bu atmosferi yaÅŸadÄ±m. Türkiye'nin en iyi takÄ±mÄ±na geldim. Hem ben hem de takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m ÅŸampiyonluÄŸa odaklandÄ±. Elimizden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±z" diyerek sözlerini noktaladÄ±.

NAZÄ°FOÄžLU: "PODOLSKI GÄ°DERSE FORVET ALACAÄžIZ"

Rodrigues'in ardÄ±ndan söz alan Levent NazifoÄŸlu, Ahmet ÇalÄ±k transferiyle ilgili olarak KAP'a açÄ±klama yapacaklarÄ±nÄ± belirtti. Podolski'nin durumunun henüz netlik kazanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyleyen NazifoÄŸlu, "Podolski bizim oyuncumuz. Konya'ya da gelecek ve görev alÄ±rsa oynayacak. Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda geliÅŸen transfer geliÅŸmeleri var. Çin ilgileniyor. Ancak biz belli bir zaman verdik kendilerine. Bu zaman sürecinde gerçekleÅŸirse olur, yoksa olmayacak. Ahmet ÇalÄ±k transferiyle transferi kapatmayacaÄŸÄ±z. BaÅŸka isimlerle de görüÅŸüyoruz. Chedjou ile de görüÅŸtük ve kendisine kararÄ±mÄ±zÄ± ilettik. BaÅŸka transferlerimiz olacak ancak mevkii söylemek istemiyorum. EÄŸer Podolski giderse mutlaka bir forvet transferimiz olacak" dedi.

"SÖYLEDÄ°KLERÄ°M ÇARPTIRILDI"

NazifoÄŸlu, kampta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±n da çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "Antalya'da herkesle güzel bir sohbet toplantÄ±sÄ± yaptÄ±k. Kelimeleri cÄ±mbÄ±zla çekip kullanmamanÄ±zÄ± rica ettim. Ancak büyük çoÄŸunluk dediÄŸimi yaptÄ±. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m mÄ±, ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m ama üzüldüm. AttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z baÅŸlÄ±klar hiç hoÅŸ deÄŸil. Galatasaray, 1 numaralÄ± favori deÄŸildir diye baÅŸlÄ±k attÄ±nÄ±z. 4 takÄ±mÄ±n eÅŸit ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ± var dedim, siz favori deÄŸil dediniz. "Riekerink gidecek mi" dediniz, "hayÄ±r" dedim. "ÅžampiyonluÄŸa odaklandÄ±k. Sene sonunda bu iÅŸe bakacaÄŸÄ±z dedim. BÄ±rakacak olsak ÅŸimdi bÄ±rakmamÄ±z lazÄ±m deÄŸil mi?" dedim. Ancak bunu farklÄ± yazdÄ±nÄ±z. Riekerink bu takÄ±mÄ±n hocasÄ±dÄ±r. Benim kadar da teknik direktöre sahip çÄ±kan baÅŸka yönetici yoktur. Sene sonundaki kriter tabii ki ÅŸampiyonluk ve takÄ±mÄ±n geliÅŸim göstermesi. Ben bunlarÄ± söyledim" diyerek sitem etti.