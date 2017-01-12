FenerbahÃ§e dÃ¼nyada en Ã§ok ziyaret edilen altÄ±ncÄ± takÄ±m oldu

FenerbahÃ§e internet sitesi, dÃ¼nya genelinde 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda en fazla ziyaret edilen altÄ±ncÄ± site oldu

Fenerbahçe internet sitesi, UEFA KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± DeÄŸerlendirme Raporu'na göre, 2016'nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda, dünyada en fazla ziyaret edilen futbol kulübü resmi siteleri arasÄ±nda altÄ±ncÄ± oldu.

UEFA, dünyada en çok ziyaret edilen kulüp internet sitelerini açÄ±kladÄ±. YayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmada, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi, ortalama aylÄ±k 3,3 milyon ziyaretçiyle dünya genelinde altÄ±ncÄ± sÄ±rada yer buldu.

AylÄ±k ziyaretçi ortalamasÄ±na göre belirlenen sÄ±ralamada, Ä°ngiltere Premier Lig temsilcileri Manchester United 8,6 milyon ziyaretçiyle birinci, Arsenal 8,5 milyonla ikinci ve Liverpool 7,7 milyonla üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±.

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid 7,2 milyon, Barcelona da 6,3 milyon ziyaretçiyle Ä°ngiliz takÄ±mlarÄ±nÄ± takip etti.

Fenerbahçe, ortalama 3,3 milyon aylÄ±k ziyaretçiyle Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Sao Paulo, Manchester City ve Juventus gibi kulüpleri geride bÄ±raktÄ±.

Galatasaray, 1,6 milyon ziyaretçiyle 18. sÄ±rada yer alÄ±rken, BeÅŸiktaÅŸ ise ilk 20'ye giremedi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sitesi, en fazla zaman geçirilenler arasÄ±nda

AylÄ±k ortalama ziyaretçi sayÄ±larÄ±nÄ±n hesaplandÄ±ÄŸÄ± raporda, internet sitesinde geçirilen zaman ortalamasÄ±na da yer verildi.

Bir milyonun üstünde ziyaretçisi olan BeÅŸiktaÅŸ Kulübünün internet sitesi, ortalama 4,5 dakikayla "futbolseverlerin en uzun zaman geçirdiÄŸi kulüp internet siteleri" sÄ±ralamasÄ±nda üçüncü oldu.