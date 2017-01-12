Yasin Ã–ztekinin Galatasaraydaki geleceÄŸi belli oldu

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jan Olde Riekerink, kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Yasin Ã–ztekin ile ilgili verdikleri kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

HollandalÄ± teknik adam, Konyaspor maçÄ± öncesi transferde son duruma deÄŸindi, kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Yasin Öztekin'in affedilerek bugün takÄ±ma dahil olduÄŸunu belirtti. Riekerink, Ahmet ÇalÄ±k'Ä±n transferinden duyduÄŸu memnuniyeti de dile getirdi.

Riekerink'in açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

Ä°lk yarÄ±yÄ± kötü bir yerde kapatmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum. 2. yarÄ±yÄ± zor 2 deplasman maçÄ±yla açÄ±yoruz. Arada kupada bir deplasman maçÄ±mÄ±z var.

Sakat oyuncularÄ±mÄ±zdan Tolga CiÄŸerci henüz hazÄ±r deÄŸil. Sinan GümüÅŸ'ün tedavi süreci sürüyor. Podolski takÄ±m antrenmanlarÄ±na çÄ±ktÄ±. SakatlÄ±ÄŸÄ± düzeldi, ancak maç ile antrenman temposu farklÄ± ÅŸeyler. Bu yüzden Podolski ile ilgili sabÄ±rlÄ± olmamÄ±z gerekiyor.

'Kamp istediÄŸimiz gibi geçmedi'

Kamp dönemini iyi geçirmediÄŸimizi söyleyebilirim. Bir sürü sorunla uÄŸraÅŸtÄ±k. Yeterli oyuncu sayÄ±mÄ±z yoktu, sakat oyuncularÄ±mÄ±z oldu. Suudi Arabistan'da oynanan maça daha kalabalÄ±k bir grupla gitseydik, daha verimli olabilirdi. Ancak daha önceden verdiÄŸimiz bir söz olduÄŸu için, gidip oynamak zorunda kaldÄ±k.

'Ahmet ÇalÄ±k istediÄŸim bir oyuncu'

Bu transfer döneminde yönetim benim beÄŸendiÄŸim ve seyrettiÄŸim oyuncularÄ± transfer ediyor. Ahmet ÇalÄ±k da beÄŸendiÄŸim bir oyuncu. Karakter anlamÄ±nda da iyi referanslar aldÄ±m. Bize katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

'Yasin takÄ±ma katÄ±ldÄ±'

Yasin Öztekin'e verilen ceza sona erdi. Kendisi bugün itibariyla takÄ±ma katÄ±ldÄ±. Ancak Konyaspor maçÄ±nda oynamayacaÄŸÄ± için bizimle birlikte olamayacak.

'Çift forvet oynayabiliriz'

Konyaspor iyi organize olan güçlü bir takÄ±m. Bizim için çok zor bir maç olacak. Ancak gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. FarklÄ± bir oyun düzeni ve sistemle sahaya çÄ±kabiliriz. Son kararÄ± son antrenmandan sonra vereceÄŸiz. FutbolcularÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±r olma durumu da kararÄ±mÄ±zda etkili olacak. Podolski oynama durumunda olursa, belki Eren'le çift forvet oynayabilirler.

'Forvet transferi Podolski'ye baÄŸlÄ±'

Forvet transferi konusunda araÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±z sürüyor. Bu transfer Podolski'nin geleceÄŸine baÄŸlÄ±. Onun kalÄ±p, kalmayacaÄŸÄ±na göre durum ÅŸekillenecek. Umuyorum Podolski bizimle kalÄ±r. Çünkü kalitesine çok güvendiÄŸim bir isim.

'Rodrigues seviye atlatacak bir oyuncu'

Garry Rodrigues bize seviye atlayacak bir futbolcu. Oldukça hÄ±zlÄ±, çeÅŸitli pozisyonlarda oynayabilen, kaliteli bir oyuncu. Onun kadroya katÄ±lmasÄ±ndan ötürü memnunum.

'Stoper konusu Koray'a baÄŸlÄ±'

BaÅŸka bir stoper alÄ±nmasÄ± konusunda ihtimal sürüyor. Koray Günter'in son durumu bu karar anlamÄ±nda çok önemli. Stoper durumu çok aciliyet taÅŸÄ±yor bizim için. O açÄ±dan Koray'Ä±n durumu önemli.