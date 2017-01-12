Ana Sayfa | SPOR 12/01/2017 15:48

Bursaspor Trabzonspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Bursaspor Trabzonspor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n ilk mÃ¼cadelesinde Bursaspor evinde Trabzonspor'u aÄŸÄ±rlayacak

Süper Lig'de ilk yarÄ±yÄ± 5. sÄ±rada tamamlayan Hamza HamzaoÄŸlu yönetimindeki Bursaspor ikinci yarÄ±nÄ±n ilk maçÄ±nda Timsah Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek. Son olarak Olcay Åžahan ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer ikinci yarÄ±ya iyi baÅŸlamak için kazanmak istiyor. Ev sahibi Bursaspor ise ilk yarÄ±da evinde sürdürdüÄŸü üstünlüÄŸü bu maçta da devam ettirmek amacÄ±nda.

Timsah Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de baÅŸlayacak mücadele Lig TV'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. KarÅŸÄ±laÅŸma 13 Ocak Cuma aksamÄ± ekrana gelecek.

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