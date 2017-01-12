Galatasaray istedi Swansea City renklerine bÃ¼rÃ¼dÃ¼

Galatasaray'a olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmayan Luciano Narsingh Swansea City ile anlaÅŸtÄ±.

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Luciano Narsingh temaslarÄ±ndan sonuç alamadÄ±.Hollanda Eredevisie kulübü PSV Eindhoven'da top koÅŸturan golcü oyuncu Luciano Narsingh, Ä°ngiltere Premier Lig temsilcisi Swansea City'e resmi imzayÄ± attÄ±.

FORMAYLA POZ VERDÄ°

Kulüpten yapÄ±lan resmi açÄ±klamada 23 yaÅŸÄ±ndaki HollandalÄ± oyuncusunu 4 milyon Pound karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Swansea City kadrosuna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca Luciano Narsingh'in kulüp formasÄ±yla verdiÄŸi poza da yer verildi.

LUCIANO NARSINGH KÄ°MDÄ°R?

26 yaÅŸÄ±ndaki HollandalÄ± futbolcu kariyerine Heerenveen altyapÄ±sÄ±nda baÅŸladÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda A TakÄ±ma yükselen oyuncu 2 sezon içerisinde sergilediÄŸi performansla PSV'nin dikkatini çekti. 4 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 2012'de PSV Eindhoven'a transfer olan Luciano Narsingh, 4 sezondur burada forma giyiyor. Bu sezon 23 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen oyuncu, Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nda da ÅŸu ana kadar 19 maçta 4 gol kaydetti.Kulübüyle sözleÅŸmesi sezon sonunda bitecek olan Luciano Narsingh'in transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa deÄŸeri 5 milyon Euro.GeçtiÄŸimiz hafta Swansea City ve Galatasaray'Ä±n kendisini istediÄŸini açÄ±klayan Luciano Narsingh, "Neler olacaÄŸÄ±nÄ± ben de bilmiyorum. Galatasaray ve Swansea City benimle ilgileniyor. YakÄ±n zamanda sonuçlanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Transfer iÅŸi risklidir, temkinli olmam gerekiyor. EÄŸer ayrÄ±lÄ±k olmazsa takÄ±mÄ±mda forma giymeye devam etmek istiyorum." demiÅŸti.